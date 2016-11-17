Türkiye hem içeride hem de dışarıda hainlere yönelik operasyon başlattı. Ancak ABD ve Avrupa Birliği, Türk milletini bu mücadelesinde yalnız bıraktı. Bunun yerine kanlı terör örgütleri FETÖ, PKK ve DHKP-C'ye destek çıktı! Bu hainlere her türlü yardımı yaptı. Terörörgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olanYPG'liler de üst aklın hizmetinde yer aldı! Şırnak'ta yapılan bir operasyon ise kan lobisinin kalleş planlarını bir kez daha kanıtladı. Şırnak Emniyeti Terörle Mücadele ekipleri sınırdan ikinci teröristin Türkiye'ye giriş yapacağı ihbarını aldı. Hemen düğmeye bastı. Operasyonda Çek Cumhuriyeti vatandaşı iki YPG'li terörist kıskıvrak yakalandı. Teröristlerin "Serxwebun Botan" kod adlı Miroslav Farkas ile "Zelane Botan" kod adlı Marketa Vselichova oldukları ortaya çıktı. Sorguya alınan hainler kanlı işbirliğini anlattı. İşte hainlerin itirafları: "Fransız lejyon kamplarında ve Alman ÖzelKuvvetleri'nde eğitim gördük. Suriye'de Fransız lejyonerler, Alman Özel Kuvvetleri'nden ve Amerikan Özel Birlikleri'nden çok sayıda asker gördük. Bunlarla birlikte çatışmaya girdik. Avrupa'ya silah üstü termal dürbün ve sağlık ekipmanı temin etmek için giderken yakalandık."
ELEMAN TEMİN EDİYORMUŞ!
Bu arada Miroslav Farkas, 2015 yılında terör örgütü YPG'ye katıldığını açıkladı. Terör örgütünde keskin nişancı tüfeği kullandığını anlattı. Kadın terörist Marketa Vslichova ise kanlı örgüt adına Avrupa-Suriye arasında lojistik, sağlık ve eleman temini gibi faaliyetlerde bulunduğunu ifade edip hainliği kanıtladı. İki yabancı terörist, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine yollandı.
OFİS AÇTILAR
Avrupa Birliği, terör örgütü PKK'ya kucak açtı. PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'li vekiller Avrupa Parlamentosu'nda ağırlandı. Teröre destekte ise Çek Cumhuriyeti ilk sırada yer aldı. Terör örgütü PKK'nın kolu olan YPG, başkent Prag'da temsilcilik açtı. Bu durum hain işbirliğini bir kez daha kanıtladı.
Zelane Botan kod adlı Marketa, terör örgütü YPG'nin ön saflarında yer aldı. Hatta kanlı örgütün sözde kadın yapılanması olan YPJ'ye hizmette sınır tanımadı.
Çek vatandaşı Miroslav, 2015 yılında kanlı örgüt YPG'ye katıldı. Keskin nişancı tüfeği kullanmakta ustaydı. Görevleri arasında kanlı örgüte silah temin etmek de vardı.
* İki yabancı terörist Şırnak'taki terörle mücadele ekipleri tarafından işte böyle yakalandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.