Aksilikler uçtu

İstanbul Atatürk Havaliman'ında önceki gün gece yarısından dün öğle saatlerine kadar hareketli anlar yaşandı. Kuveyt uçağında bir yolcununtansiyonu düşünce ambulans istendi, THY uçağına ise kuş çarptı, bir başka THY uçağı da teknik arıza nedeniyle 19 saat gecikme yaparken, yabancı havayollarına ait bir uçağın pilotu ise pisteleş yiyen kuş nedeniyle kuledenpistin temizlenmesini istedi. Dün saat 11:30'da yabancı havayollarına ait bir uçağın pilotu kalkış sırasında yaptığı kuş anonsu ile dikkat çekti. Pilot, "Pistin orta civarlarında birtane kuş ölüsü var, diğer kuşta onuyemeye çalışıyor" bilgisini verdi. Bunun üzerine pist temizlendi.
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