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Aksilikler uçtu

'nda aksilikler üst üste geldi. Bir yolcu hastalandı, uçağına kuş çarptı, başka bir uçak 19 saat rötar yaptı, bir diğeri inemedi.

Aksilikler uçtu
İstanbul Atatürk Havaliman'ında önceki gün gece yarısından dün öğle saatlerine kadar hareketli anlar yaşandı. Kuveyt uçağında bir yolcunun tansiyonu düşünce ambulans istendi, THY uçağına ise kuş çarptı, bir başka uçağı da teknik arıza nedeniyle 19 saat gecikme yaparken, yabancı havayollarına ait bir uçağın pilotu ise piste leş yiyen kuş nedeniyle kuleden pistin temizlenmesini istedi. Dün saat 11:30'da yabancı havayollarına ait bir uçağın pilotu kalkış sırasında yaptığı kuş anonsu ile dikkat çekti. Pilot, "Pistin orta civarlarında bir tane kuş ölüsü var, diğer kuşta onu yemeye çalışıyor" bilgisini verdi. Bunun üzerine pist temizlendi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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