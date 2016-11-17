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AİHM'den 'cü hakime ret!

, üyesi olduğu gerekçesiyle 17 Temmuz 2016'da tutuklanan ve meslekten ihraç edilen hakimin başvuru talebini iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle reddetti.

AİHMden FETÖcü hakime ret!

, üyesi olduğu gerekçesiyle 17 Temmuz 2016'da tutuklanan ve meslekten ihraç edilen hakimin başvuru talebini iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle reddetti.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 12:27
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