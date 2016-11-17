Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 17 Temmuz 2016'da tutuklanan ve meslekten ihraç edilen hakimin başvuru talebini iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle reddetti.
AİHM'den FETÖ'cü hakime ret!
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 17 Temmuz 2016'da tutuklanan ve meslekten ihraç edilen hakimin başvuru talebini iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle reddetti.
Etiketler: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi , FETÖ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.