İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya'nın koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan kamuoyunda "İzmir Askeri Casusluk Davası" olarak bilinen kumpas soruşturmasının devamı niteliğinde olan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmaya yönelik operasyon yapıldı. Aralarında emekli generallerinde bulunduğu 37 muvazzaf ve emekli asker ile bu askerlerden sorumlu örgütün hususi hizmet sorumlusu olduğu ve asker şahısların eşlerine örgüt ablalığı yaptığı bilinen 11 sivil hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu sabaha karşı İzmir merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Balıkesir, Samsun, Kayseri, Amasya, Uşak, Kocaeli, Mardin, Malatya ve Antalya olmak üzere 13 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde şu ana kadar 31 muvazzaf/emekli askeri şahıs ile 6 sivil şahıs yakalanırken firari olan 11 şahsın yakalama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.