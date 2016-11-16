Yüksekdağ ifadesini cezaevinden verecek

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada ifadesinin tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınmasına karar verildi.
Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Yüksekdağ'ın avukatı Sevda Çelik Özbingöl hazır bulundu.
Avukat Özbingöl, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine "kuvvetli suç şüphesi bulunduğu" ve "sanığın kaçacağı şüphesini uyandıran olguların varlığı" gerekçesiyle mahkemenin, müvekkiline yönelik yurt dışına çıkış yasağı kararının iptalini talep etti.
Talebi reddeden mahkeme heyeti, Yüksekdağ'ın ifadesinin tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz." açıklamaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.
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öyle ifade vermezsen böyle zorla ifade verirsin ,yasa tanımaz köpek,,,,
Vay zilli vay. Adam gibi gidipte ifade vermis olsaydın bu durumlara düsmezdin. Allah senide, yaslandiklarına bir an önce mahvetsin. Aslında sana ne ekmek nede su vermek lazım, ahlaksız sincap suratlı aptal köpek. Daha beter olursunuz insallah.
bu kadin üstelik türk kökenli. abi türk olarak nasil irkci bölücü kürtcü olunur ya? bu nasil piskolojidir yahu?
sirtini pyd ye pkk ya dayasin ifade verirken. belki onlar bunu kurtarir haha
Sırtını hapisane duvarına yaslayıp versin ifadesini..
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