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Yüksekdağ ifadesini cezaevinden verecek

Terör örgütüne üye olmak suçundan cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı , Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verecek.

Yüksekdağ ifadesini cezaevinden verecek

HDP Eş Genel Başkanı 'ın, "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada ifadesinin tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınmasına karar verildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Yüksekdağ'ın avukatı Sevda Çelik Özbingöl hazır bulundu.

Avukat Özbingöl, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine "kuvvetli suç şüphesi bulunduğu" ve "sanığın kaçacağı şüphesini uyandıran olguların varlığı" gerekçesiyle mahkemenin, müvekkiline yönelik yurt dışına çıkış yasağı kararının iptalini talep etti.

Talebi reddeden mahkeme heyeti, Yüksekdağ'ın ifadesinin tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz." açıklamaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba 14:43
YORUMLAR 14 yorum yapıldı

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salih salih

öyle ifade vermezsen böyle zorla ifade verirsin ,yasa tanımaz köpek,,,,

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evet0
hayır0
cevapla 16.11.2016 16:10
Teoman Top Teoman Top

Vay zilli vay. Adam gibi gidipte ifade vermis olsaydın bu durumlara düsmezdin. Allah senide, yaslandiklarına bir an önce mahvetsin. Aslında sana ne ekmek nede su vermek lazım, ahlaksız sincap suratlı aptal köpek. Daha beter olursunuz insallah.

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evet0
hayır0
cevapla 16.11.2016 16:06
burhan burhan

bu kadin üstelik türk kökenli. abi türk olarak nasil irkci bölücü kürtcü olunur ya? bu nasil piskolojidir yahu?

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evet0
hayır0
cevapla 16.11.2016 15:58
ferdi ferdi

sirtini pyd ye pkk ya dayasin ifade verirken. belki onlar bunu kurtarir haha

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evet0
hayır0
cevapla 16.11.2016 15:57
duvar duvar

Sırtını hapisane duvarına yaslayıp versin ifadesini..

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evet0
hayır0
cevapla 16.11.2016 15:55
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