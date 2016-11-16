Yüksekdağ ifadesini cezaevinden verecek

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada ifadesinin tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınmasına karar verildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Yüksekdağ'ın avukatı Sevda Çelik Özbingöl hazır bulundu.

Avukat Özbingöl, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine "kuvvetli suç şüphesi bulunduğu" ve "sanığın kaçacağı şüphesini uyandıran olguların varlığı" gerekçesiyle mahkemenin, müvekkiline yönelik yurt dışına çıkış yasağı kararının iptalini talep etti.

Talebi reddeden mahkeme heyeti, Yüksekdağ'ın ifadesinin tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, "Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz." açıklamaları nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.