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Uyurken başına tuğla düştü

Uyurken başına tuğla düştü
Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'da yaşandı. 5 katlı binanın 1'inci katında yaşayan , eşi ve çocukları Ravzanur (1) ile Muhammed Ali (2), dün gece yatak odasında uyuyordu. Aile uyurken binanın yan tarafında kazı çalışma başladı. Bir süre sonra iş makinası Mutlu ailesinin oturduğu binaya vurdu. Vurmanın ektisiyle duvardaki tuğla yerinden çıkarak yatakta uyuyan Mesut Mutlu'nun kafasına düştü. Ardından duvarda asılı olan evlilik fotoğraflarının yer aldığı çerçeve de düşerek başına çarptı. Neye uğradığını şaşıran adam komşularının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Başına pansuman yapılan Mesut Mutlu, "Uyurken çatır çutur bir sesle uyandık. Bir şey olmaz dedik. Tam onu dediğimiz esnada kafama çerçeve ve tuğla düştü. Allah'tan çocuklar altımızda yatıyordu" ifadelerini kullandı.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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