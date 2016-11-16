Milli Savunma Bakanlığınca, TSK'nin personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Bu kapsamda kara ve deniz harp okullarının 1, 2 ve 3'üncü sınıflarına üniversitelerin uygun bölümlerinden, astsubay meslek yüksek okullarının 1'inci sınıflarına yüksekokulların uygun bölümlerinden öğrenci alınması öngörülüyor.

İŞTE İHTİYAÇLAR

TSK'nin personel ihtiyacını karşılamak için 1322 subay, 3 bin 547 astsubay, 7 bin 159 uzman erbaş ve 11 bin 907 sözleşmeli erbaş/er alınması hedefleniyor. Ayrıca harp okullarına 3 bin 491 ve meslek yüksekokullarına bin 811 öğrenci alımı yapılması planlanıyor. 411 astsubayın subaylığa, 511 uzman erbaşın astsubaylığa geçişi olmak üzere, bu yıl içinde 30 bin 159 personelin temini değerlendiriliyor.

BORDO BEREYE YOĞUN İLGİ

Bu arada, Özel Kuvvetler Komutanlığının personel ihtiyacının karşılanması için Milli Savunma Bakanlığınca başlatılan muvazzaf subay ve astsubay alım süreci de devam ediyor.

Özel Kuvvetler Komutanlığına ilk defa Bakanlık tarafından personel alımı yapılırken, Komutanlığa dışarıdan subay ve astsubay temini de ilk olma özelliği taşıyor.

ÖZEL KUVVETLERE 17 BİN BAŞVURU GELDİ

Bu kapsamda 1 Kasım'da başlayan başvurulara yoğun ilgi gösteriliyor. Bordo bereliler için 700 kişilik kontenjan ayrılırken bugüne kadar 6 bin 129 kişi subay adayı ve 11 bin 368 astsubay adayı olarak başvurdu. Başvuru süresi 30 Kasım'da sona erecek.