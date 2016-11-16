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Teröristbaşı Feto'nun avukatı tutuklandı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, serbest bırakıldıktan sonra tekrar gözaltına alınan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından tutuklandı.

Teröristbaşı Fetonun avukatı tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıltıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ün, savcılığın itirazı ve mahkemenin verdiği tutuklamaya yönelik yakalama kararı uyarınca İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ün, İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.

Cezaevine gönderilen Ün'ün, terör örgütü elebaşı Gülen ile kapatılan Zaman gazetesinin basıldığı, geçen yıl kayyum atanan İzmir'deki Kule Matbaasının da avukatlığını yaptığı belirtildi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba 19:58
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