Terörist sever Almanya, PKK adında militan topluyor!

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "PKK, Almanya ve Avrupa ülkelerinde, kağıt üzerinde terör örgütleri listesinde yer alıyor ama işin gerçeği böyle değil. Almanya'nın iç istihbarat raporları elimizde, bu raporlarda, PKK terör örgütünün Almanya'da istediği gibi terör eylemleri için militan topladığı, Türkiye'ye ve Kuzey Irak'a bunları getirdiği, istediği gibi haraç, bağış topladığı açık bir şekilde yazıyor." dedi.

Yeneroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ancak PKK'nın eylemlerine izin veren ülkelerin tutumundan rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Özellikle Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya gibi ülkelerde PKK'nın çok rahat hareket edebildiğini, istedikleri şekilde propaganda yapabildiklerini anlatan Yeneroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK, Almanya ve Avrupa ülkelerinde, kağıt üzerinde terör örgütleri listesinde yer alıyor ama işin gerçeği böyle değil. Almanya'nın iç istihbarat raporları elimizde, bu raporlarda, PKK terör örgütünün Almanya'da istediği gibi terör eylemleri için militan topladığı, Türkiye'ye ve Kuzey Irak'a bunları getirdiği, istediği gibi haraç, bağış topladığı açık bir şekilde yazıyor. PKK terör örgütü yayımladığı günlük gazete aracılığıyla propaganda faaliyetlerini sürdürüyor. Almanya samimiyse, kendi istihbarat raporlarını okusun, PKK'nın yasaklı bir terör örgütü olmadığını, fiili olarak çok rahat hareket edebildiğini hatta neredeyse, kamu yararına çalışma statüsüne sahip dernek konumunda faaliyetlerini sürdürebildiğini görecektir. Türkiye'de her gün insanlar katledilirken, terör örgütü ülkemizde kanlı eylemlerini sürdürürken, aynı terör örgütünün mensupları Almanya'da kutsanamaz."

Türkiye'nin terörle mücadelesinin yurt dışında etnik bir çatışma olarak gösterildiğini vurgulayan Mustafa Yeneroğlu, PKK, YPG ve PYD tarafından Almanya ve benzeri ülkelerde açılan stantlarda Türkiye'nin Kürtlere karşı bir mücadele yürüttüğü, terör örgütünün de Kürtlerin hakkını savunduğu yönünde bir görüntü yansıtıldığını ve "Kim PKK için Türkiye'de savaşmak ister." şeklinde çağrılar yapılarak, militanlar toplandığını kaydetti.

15 Temmuz'dan sonra Türkiye'deki darbeye tepki göstermek için Almanya'da sokaklara çıkan Türklerin, çeşitli engellerle karşılaştığını ancak PKK terör örgütünün ise istediği zaman istediği eylemi gerçekleştirebildiğini aktaran Yeneroğlu, DEAŞ'a karşı ise net bir tavır sergilendiğini, DEAŞ'ın hiçbir propagandasına izin verilmediğini ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN İSTİKRARINA HEDEF ALAN, BATI DÜNYASINDA DESTEKLENİYOR"

Batı dünyasının Türkiye'de yaşanan terör olaylarını ve bu terör örgütlerinin yurt dışındaki eylemlerini gözardı ettiğine dikkati çeken Yeneroğlu, şunları söyledi:

"Son zamanlarda PKK ve yandaşları, yurt dışında Türk toplumunun yoğun olarak bulunduğu ortamlara saldırılarda bulunuyor. Örneğin, son haftalarda Türk Demokratlar Birliği'ne 9 saldırı düzenlendi. Molotof kokteyllerle mekanları yakıldı, insanlar hedef alındı. Son bir kaç hafta içinde camilere, kahvehanelere saldırılar oldu. Bunlar oradaki insanların öldürülmesini bile göze alacak saldırılardı. Bu meselelerle ilgili arkadaşlarla değerlendireceğiz, ne yapabiliriz tartışacağız. Türkiye'de insan hakları noktasında eleştirme hakkını kendisinde görenler, bu hallerin teşvik edilmesiyle ilgili ortamları yaratanlardır. Türkiye'nin istikrarına hedef alan kim varsa, batı dünyasında onlar olağanüstü bir şekilde destekleniyor. Bu yaşananlar nedeniyle, Türk kamuoyunun, özellikle Avrupa'dan daha fazla soğuduğunu görüyoruz."

"TERÖR ÖRGÜTÜ MAĞDURLARINDA CİDDİ ARTIŞ VAR"

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yeneroğlu, son zamanlarda yurt dışından PKK mağdurlarına ilişkin de başvurular almaya başladıklarını belirterek, Almanya'daki bir Türk vatandaşının, "Apocu Gençlik" adı altındaki PKK militanları tarafından derneklerine saldırı düzenlendiğini anlatan bir dilekçe gönderdiğini aktardı.

Mustafa Yeneroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir vatandaşımız, bir derneğin bünyesinde konuşma yapacak ve bu durum PKK militanları tarafından duyuluyor. Konuşma yapacağı anda yüzünü, gözünü kapatmış 20-30 genç toplanıp derneği yakıyor. Bu konu hakkında Almanya'da herhangi bir şey yapılmıyor, haber bile olmuyor. Başka bir gruba yönelik olsa tüm ülke ayağa kalkardı. Bu vatandaşımızın bize ulaştırdığı bir şikayet dilekçesi var, biz de Dışişleri Bakanlığımızla harekete geçerek, Almanya'da ilgili mercileri ikaz ettik. Bize buna benzer vakalar gelince hukuki mekanizmaların harekete geçmesi için çaba gösteriyoruz. Son dönemlerde yurt dışındaki vatandaşlarımızdan terör örgütüne ilişkin gelen şikayet dilekçelerinde çok ciddi artış var."

Yeneroğlu, kendi ülkesinde terör örgütü barındırıyorsa, başka ülkelerde kan akmasına, masum insanların katledilmesine sebebiyet veriyorsa, o ülke idarecilerinin insan hakları konusunda konuşma hakkının bulunmadığını bildirdi.