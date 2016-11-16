Yol Durumu
  1. Sürünme yolda
  2. İşte o hain

Terör Bild'irisi

Teröristbaşı, Alman Federal Meclisi’ne davet edildi. Anadolu Ajansı bu skandalı görüntüledi. Her türlü ahlaksızlığı yayınlayan Bild gazetesi ise bu durumu “Gazeteciler, Erdoğan için casusluk yapıyor” diye verdi...

Terör Bildirisi
Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki 'nin (PYD) Eş Başkanı 'in önceki gün 'nin restoranında Sol Parti Milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Heike Haensel ile yemek yiyen fotoğraflarını çekip abonelerine servis etmesi, 'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild'e konu oldu. AA, Federal Meclis lokantasında gizli çektiği fotoğrafları 'Terör Örgütü / elebaşı Salih Müslim, Almanya Federal Meclisi'nde" başlığıyla servis etmişti. Bild gazetesinde "Erdoğan'ın gazetecileri, Alman politikacıları casus gibi gözetliyor" başlığıyla verilen haberde Sol Parti milletvekillerinin AK Parti medyası tarafından 'teröristlere yardım edenler' olarak görüldükleri ve Alman milletvekillerine karşı yine aynı basın tarafından kışkırtıcı haberler yapıldığı ifade edildi. Haberde "Bir Türk gazeteci (fotoğrafı çeken Cüneyt Karadağ) Meclisin yemekhanesinde çektiği fotoğrafları AK Parti medyasına iletmiştir. Star gazetesinde haber 'Almanya yine teröristler ile ilgileniyor' şeklinde yer almıştır. AA tarafından söz konusu görüşme milletvekillerinin teröristler ile buluşması olarak değerlendirilmiştir" denildi.

HABER DEĞİLMİŞ
Sol Parti Milletvekili Dağdelen, Bild gazetesine verdiği demecinde Erdoğan'ın ajanlarının Federal Meclis'in salonlarında dahi kendilerini adeta casus gibi gözlemlediklerini ve onların resmen casusluk yaptıklarını belirterek izinsiz fotoğraf çekmenin basın ahlak kuralları ile uyuşmadığını ifade etti. Türkiye'nin DEAŞ operasyonlarını yok sayan terör destekçisi Sol Parti Meclis Grubu Başkanı Heike Haensel, "Kim DEAŞ'a karşı mücadele veriyorsa Almanya'da Erdoğan'ın askerleri tarafından hedef gösterilmektedir. Erdoğan'ın casuslarını Federal Meclis'te durdurma zamanı gelmiştir" dedi.



* Salim Müslim'in ağırlanmasında Sol Partili Sevim Dağdelen de başrol oynamıştı.
Etiketler: , , , , ,
  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar