Terör Bild'irisi

Teröristbaşı, Alman Federal Meclisi’ne davet edildi. Anadolu Ajansı bu skandalı görüntüledi. Her türlü ahlaksızlığı yayınlayan Bild gazetesi ise bu durumu “Gazeteciler, Erdoğan için casusluk yapıyor” diye verdi...
Anadolu Ajansı'nın Suriye'deki Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim'in önceki gün Almanya Federal Meclisi'nin restoranında Sol Parti Milletvekilleri Sevim Dağdelen ve Heike Haensel ile yemek yiyen fotoğraflarını çekip abonelerine servis etmesi, Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild'e konu oldu. AA, Federal Meclis lokantasında gizli çektiği fotoğrafları 'Terör Örgütü PYD/ PKK elebaşı Salih Müslim, Almanya Federal Meclisi'nde" başlığıyla servis etmişti. Bild gazetesinde "Erdoğan'ın gazetecileri, Almanpolitikacılarıcasus gibi gözetliyor" başlığıyla verilen haberde Sol Parti milletvekillerinin AK Parti medyası tarafından 'teröristlereyardım edenler' olarak görüldükleri ve Alman milletvekillerine karşı yine aynı basın tarafından kışkırtıcı haberler yapıldığı ifade edildi. Haberde "Bir Türk gazeteci (fotoğrafı çeken Cüneyt Karadağ) Meclisinyemekhanesinde çektiği fotoğraflarıAK Parti medyasınailetmiştir. Star gazetesindehaber 'Almanya yine teröristler ile ilgileniyor' şeklinde yer almıştır. AAtarafından söz konusugörüşme milletvekillerininteröristler ile buluşmasıolarak değerlendirilmiştir" denildi.
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Sol Parti Milletvekili Dağdelen, Bild gazetesine verdiği demecinde Erdoğan'ın ajanlarının Federal Meclis'in salonlarında dahi kendilerini adeta casus gibi gözlemlediklerini ve onların resmen casusluk yaptıklarını belirterek izinsiz fotoğraf çekmenin basın ahlak kuralları ile uyuşmadığını ifade etti. Türkiye'nin DEAŞ operasyonlarını yok sayan terör destekçisi Sol Parti Meclis Grubu Başkanı Heike Haensel, "Kim DEAŞ'a karşı mücadele veriyorsaAlmanya'da Erdoğan'ın askerleritarafından hedef gösterilmektedir.Erdoğan'ın casuslarını Federal Meclis'tedurdurma zamanı gelmiştir" dedi.
* Salim Müslim'in ağırlanmasında Sol Partili Sevim Dağdelen de başrol oynamıştı.
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