Suskunluğunu Bozdu

Tüm Türkiye, kuaför Kemal Boz'un aşk skandalıyla sarsıldı! Öyle ki İstanbul'un lüks semtlerinde açtığı şubelerle ünlenen Boz, kendisi gibi evli olan müşterisi AyşeBurcu Tunalı ile aşk yaşamaya başladı. Eşi HülyaBoz'un durumu anlaması üzerine, evini sevgilisi Tunalı'nın üzerine devretti! Tunalı da 2009 yılında evi kuzeninin eşinin üzerine geçirdi. Bu sırada Boz çifti boşandı. Söz konusu ev de bir kez daha el değiştirdi. Hülya Boz, tapuya gittiğinde emekleriyle aldığı evin başka insanlara devredilmiş olduğunu öğrendi. Evin son sahibi olan S.Alkım Alkış isimli şahıs da icraya vererek Hülya Boz ve çocuklarının evden çıkmasını istedi. Mahkeme halen bir karar vermedi. Hem eşi, hem de tüm birikimi elinden alınan Hülya Boz, "Ben yıllarca çalıştım ve bu evi aldım. Davamda çok haklıyım.Hakkımı araken işime adapteolamıyorum. Ben güçlü bir kadınım ve sonuna kadar davamın peşindeyim" diyerek isyan etti.
ALDATILAN KADIN
Aldatılan kadın Hülya Boz tüm gerçekleri TAKVİM Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel'e anlattı. Boz, Tunalı'nın servet avcısı olduğunu iddia ederek "Benim kazancım var o evde. Haklıyım ve hakkımı kimseye yedirmeyeceğim" dedi.
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