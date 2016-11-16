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tutuklandı

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Tuncer Bakırhan tutuklandı.

Siirt Belediye Başkanı tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tuncer Bakırhan, tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 'li Belediye Başkanı Bakırhan, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bakırhan, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba 17:43
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