Siirt Belediye Başkanı tutuklandı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan, tutuklandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan DBP'li Belediye Başkanı Bakırhan, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Bakırhan, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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