PÖH alımı için rekor başvuru

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, özel harekat polisiolarak yetiştirilmek üzere Polis Akademisi tarafından 10 bin kişilik kontenjan belirlendiği ve bunun için başvuruların 2-14 Kasım tarihlerinde alındığı belirtildi.

Başvuru süresi dahilinde, 285 bin kişinin başvuru yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların özel harekat polisliğine göstermiş olduğu ilgiyle Emniyet Teşkilatının yanında olduğunu bir kez daha gösterdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz gecesi, FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimine karşı hiç düşünmeden sokaklara dökülerek milli iradeyle seçilmiş meşru otoritenin emrinde görev yapan güvenlik güçlerimizle birlikte canları pahasına var gücüyle demokrasi mücadelesi veren Türk milleti gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstermişti. Bu yoğun ilgiyle bizlerin moral ve motivasyonunu artırarak cesaretlendiren yüce milletimizin fedakar evlatlarına şükranlarımızı sunarız."