Pakistan acımadı

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın yurt dışındaki kanlı planlarına bir darbe de Pakistan'dan geldi. Pakistan,Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın bugün yapacağıziyaret öncesinde dostluğunu birkez daha göstererek, jest yaptı. Pakistan İçişleri Bakanı Çodri Nisar Ali Han, ülkede Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okullarda çalışan öğretmenlere aileleriyle birlikte ülkeyi terk etmeleri için 20 Kasıma kadar süre verildiğini açıkladı. Han, ülke genelindeFETÖ'ye ait 23 okul bulunduğunusöyledi. Bu arada "PakTurk" adıaltında faaliyet gösteren FETÖokulları adına yapılan açıklamadada Pakistan Hükümeti'nin buisteği doğrulandı.
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