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acımadı

Pakistan acımadı
Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın yurt dışındaki kanlı planlarına bir darbe de 'dan geldi. Pakistan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı ziyaret öncesinde dostluğunu bir kez daha göstererek, jest yaptı. Pakistan İçişleri Bakanı Çodri Nisar Ali Han, ülkede Fetullahçı Terör Örgütü'ne () ait larda çalışan öğretmenlere aileleriyle birlikte ülkeyi terk etmeleri için 20 Kasıma kadar süre verildiğini açıkladı. Han, ülke genelinde FETÖ'ye ait 23 okul bulunduğunu söyledi. Bu arada "PakTurk" adı altında faaliyet gösteren FETÖ okulları adına yapılan açıklamada da Pakistan Hükümeti'nin bu isteği doğrulandı.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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