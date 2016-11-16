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Oğluna değil yeğenine gitti

, dayısının kızı Ayşe Şahin’i öldürüp intihar etti. Oğlunun cenazesine gitmeyen anne, yeğenini gözyaşları arasında toprağa verdi

Oğluna değil yeğenine gitti
Kütahya, korkunç bir le sarsıldı. Acı olay, Çavdarhisar İlçesi Kızık Köyü'nde önceki gün yaşandı. (21), Sevgi Evi'nde kalan dayısının kızı ve aynı zamanda sevgilisi Ayşe Şahin'i (17) geçen Perşembe günü kaçırdı. Ekipler, Karakurt'un genç kızı babaannesi Emine Dağdelen'in evine götürdüğü ihbarını aldı. Ekipler , söz konusu eve baskın yaptı. Yakalanacağını anlayınca av tüfeğini eline alan Karabulut, kaçırdığı Ayşe Şahin'i öldürdükten sonra aynı silahla canına kıydı. Yapılan incelemelerin ardından ölen sevgililer ayrı yerlerde son yolculuğuna uğurlandı. Eşinden ayrılan Fatma Şahin, oğlunun cenaze törenine katılmadı. Oğlunun öldürdüğü yeğeninin cenazesine katılan Fatma Şahin, "Koruyamadım halam seni" diye ağladı.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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