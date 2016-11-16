Oğluna değil yeğenine gitti

Kütahya, korkunç bir cinayetle sarsıldı. Acı olay,Çavdarhisar İlçesi KızıkKöyü'nde önceki günyaşandı. Ali Karakurt (21), Sevgi Evi'nde kalan dayısının kızı ve aynı zamanda sevgilisi Ayşe Şahin'i (17) geçen Perşembe günü kaçırdı. Ekipler, Karakurt'ungenç kızı babaannesi EmineDağdelen'in evine götürdüğüihbarını aldı. Ekipler , söz konusu eve baskın yaptı. Yakalanacağınıanlayınca av tüfeğini elinealan Karabulut, kaçırdığıAyşe Şahin'i öldürdüktensonra aynı silahla canınakıydı. Yapılan incelemelerin ardından ölen sevgililer ayrı yerlerde son yolculuğuna uğurlandı. Eşinden ayrılan Fatma Şahin, oğlunun cenaze törenine katılmadı. Oğlunun öldürdüğü yeğeninincenazesine katılan Fatma Şahin,"Koruyamadım halam seni"diye ağladı.
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