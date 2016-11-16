Muş'un Bulanık ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 7'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Örenkent köyünde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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