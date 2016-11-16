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'ta 7 'lı terörist tutuklandı

Terör operasyonları kapsamında 'un ilçesinde gözaltına alınan 14 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Muşta teröre ağır darbe

'un ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Örenkent köyünde terör örgütü 'ya yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba 17:19
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