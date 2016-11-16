Mardin'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait yaşam ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ile örgütsel döküman ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Faruk Darbaş operasyonu kapsamında, Derik ilçesinde Pınarcık ve Bağlar mahallelerinde arama, tarama çalışması gerçekleştirildi.

Operasyonda, terör örgütüne ait 66 pil, fotoğraf makinesi, telsiz, güneş paneli, dahili bellek, 4 piknik tüpü, akü, uyku tulumu, 100 metre kablo, çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulunarak, imha edildi.

Vatandaşların huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesi için bölücü terör örgütü mensuplarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.



BOMBA İMHA EDİLDİ

Mardin'in Derik İlçesinde, PKK'lı teröristler tarafından karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından tespit edildi. Patlayıcı, kontrollü olarak imha edilerek, olası bir facia önlenmiş oldu.



Güvenlik güçlerinin aldıkları bir ihbar sonucunda, Derik İlçesi'ndeki Denktaş Mahallesi yakınlarındaki Derik- Viranşehir karayolunda, PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı tespit etti. Patlayıcının bulunmasının ardından bölgeye, bomba imha uzmanları sevk edildi. Patlayıcının imha edilmesi için Derik-Viranşehir karayolu çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatılıp, çevre güvenliği alındıktan sonra, karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde imha edilerek olası bir facia önlenmiş oldu. Patlamanın etkisiyle karayolunda çukur oluştuğu görülürken, yol kısa bir süre sonra trafiğe açıldı.