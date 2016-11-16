Yol Durumu
  1. Gözünüz kör olsun
  2. Uyurken başına tuğla düştü

Mantara bağladılar

Mantara bağladılar
Mersin Erdemli'de yaşayan kuzenler, Abdullah ve , çalıştıkları iş dışında ek gelir elde etmek istedi. Kuzenler istiridye mantarı üretmeye karar verdi. Bir depo tutup 200 kütükle üretime başladı. Mantarlar için günde 15 dakika ayırdıklarını ve yılda 30 bin lira kazanmayı hedeflediklerini belirten ikili, "Sadece su ve oksijenle yetiştiriyoruz. İlaç bile kullanmıyoruz. Haftada 40 kilo ürün alıyoruz. 15 liradan satıyoruz" diye konuştu.
Etiketler: ,
  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar