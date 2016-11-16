Mantara bağladılar

Mersin Erdemli'de yaşayan kuzenler, Abdullah ve Okan Çelik, çalıştıkları iş dışında ek gelir elde etmek istedi. Kuzenler istiridye mantarı üretmeye karar verdi. Bir depo tutup 200 kütükle üretime başladı. Mantarlar için günde 15 dakika ayırdıklarını ve yılda 30 bin lira kazanmayı hedeflediklerini belirten ikili, "Sadece su ve oksijenle yetiştiriyoruz. İlaç bile kullanmıyoruz. Haftada 40 kilo ürün alıyoruz. 15 liradan satıyoruz" diye konuştu.
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