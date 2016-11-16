Yol Durumu
  1. Mehmet Görmez'den İsrail'e sert tepki!
  2. TSK'ya 30 bin personel alınacak

Mahkemeye gitmeyen Öcalan hakkında önemli karar!

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı davada kendisine ulaşan tebligata rağmen ifade vermediği gerekçesiyle mahkemeye zorla getirilmesine karar verildi.

Dilek Öcalan hakkında karar verildi!

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, tebligata rağmen ifade vermemesi nedeniyle mahkemeye zorla getirilmesine karar verdi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya Öcalan katılmazken, avukatı Gülay Koca Öztürkoğlu salonda hazır bulundu.

Avukat Öztürkoğlu, müvekkilinin milletvekili olması nedeniyle mahkemeye zorla getirilemeyeceğini savundu.

Mahkeme heyeti, tebligatın kendisine ulaşmasına rağmen ifade vermeye gelmeyen Öcalan'ın, "zorla getirilmesi"ni kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mehmet Yılmaz'ın 23 Şubat'ta Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının "terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit" içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
  • 16 Kasım 2016, Çarşamba 13:02
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar