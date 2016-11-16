Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'ı makamında ziyaretinin ardından partisinin Orhangazi İlçe Başkanlığına geçti.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, eskiden beri devam eden başkanlık sistemi tartışmalarının yeniden gündemde olduğunu belirterek, "Referanduma doğru gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Bu sürecin Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Kurtulmuş, yeni bir anayasal reforma, yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Gönlümüz ister ki şöyle dört dörtlük kamil manada bir anayasa değişikliği yapabilseydik. Türkiye'deki bütün antidemokratik meseleleri eleyerek, milletin seçtiği, yaptığı bir anayasayı oluşturabilseydik. Ancak siyasi şartlar öyle gösteriyor ki çok kapsamlı bir anayasa değişikliğini bu dönemde yapabilmek çok mümkün görünmüyor." diye konuştu.

AK Parti olarak 316 milletvekillerinin bulunduğunu, anayasa değişikliğiyapabilmek için en azından 330'u bulmak gerektiğini anlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Dolayısıyla önümüzdeki günlerde daha dar kapsamlı, Türkiye'de 'başkanlık' ya da 'cumhurbaşkanlığı sistemi' adı önemli değil ama içeriği itibariyle güçlendirilmiş ve tek elde toplanmış bir yürütme mekanizmasını kurmak, Türkiye'nin işlerinin daha hızlı, etkin ve süratli şekilde yapılmasını temin etmek için böyle bir değişikliğe doğru gidiyoruz. İsteriz ki bütün siyasi partiler, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi de bu sürecin içinde yer alsın."

"CUMHURSUZ DEMOKRASİ OLMAZ"

MHP'ye anayasa tekliflerini verdiklerini hatırlatan Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak bir noktaya gelindiğinde ki herhalde öyle bir noktaya geliyoruz, 330 noktasında buluştuğumuzda bu meseleyi hızlandırır ve parlamentoya göndeririz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de kapımız açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi, böyle bir anayasa değişiklik teklifinin dışında kalmamalıdır. Görüşleri neyse gelsinler, konuşsunlar, paylaşsınlar. İtiraz ettikleri noktalara etsinler. Kabul etsinler ama reddetsinler ama ne olursa olsun bu sürecin içinde ana muhalefet partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yer almasını isteriz. Samimiyetle kapımızı açıyoruz, masanın açık olduğunu, tartışmaya açık olduğumuz ifade ediyoruz. Biran evvel bu meselenin yapılması ve Türkiye'de milletin gündeminde kaldırılmasını istiyoruz."

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, başkanlık sistemi konusunda milletin istediğinin olacağını vurgulayarak, "Sayın Kılıçdaroğlu, 'Cumhursuz cumhurbaşkanlığı olmaz' falan diyormuş. Çok açık söylüyorum, cumhursuz demokrasi olmaz. Cumhur ne istiyorsa nasıl karar veriyorsa o olacak." dedi.

"REFERANDUMDA, MİLLETİN İRADESİNİ SANDIKTAN ÇIKARACAĞIZ"

Milletin kararının üstünde hiçbir kararın kabul edilmeyeceğini aktaran Kurtulmuş, "Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönem Türkiye, parlamentoda 330'u bularak, Allah'ın izniyle en kısa süre içinde belki daha da üstünde, belki 367 de olabilir. Bu süreçler içinde her halükarda bir referandumun ucu görünüyor. Allah'ın izniyle millet, çok büyük bir oyla başkanlık sistemini getirecektir. Ondan sonra da cumhurun başkanı olarak seçilmiş kişi, millete hizmet etmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bütün seçimlerden zaferle çıkmış olan AK Parti, önümüzdeki referandumdan da çok büyük bir zaferle çıkacaktır" diyen Kurtulmuş, Türkiye'nin 2019'a kadar genel seçimler olmadan yoluna devam edeceğini, bu arada sadece bir referandum yapılacağı bilgisini verdi.

"BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİZ"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Referandumda, milletin iradesini sandıktan çıkaracağız ve milletin kendi başkanını seçtiği bir seçim sonucunu ortaya koyacağız. Önümüzdeki dönem Türkiye için çok daha hayırlı olacak. Türkiye, bütün zorlukları geride bırakacak. PYD, YPG, PKK, bunların ismini birkaç sene sonra duymayacaksınız bile. 'Feto' diye bir adam var, bir de örgütü var; FETÖ. Hiç merak etmeyin. Göreceğiz, çok kısa bir zaman sonra bu adamın ismini dahi bu millet, hatırlamayacak. Yaptıkları ihanetleriyle tarihin çöplüklerine atılacaklardır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Biz intikam peşinde koşmayız. Biz devleti yönetiyoruz. Biz, hukuk önünde hainlerden hesap sorar, burunlarından fitil fitil getiririz."

"BU ÖYLE BİR MÜCADELE Kİ BELKİ SENELERCE SÜRECEK"

FETÖ, PKK mensuplarının birilerinin arkasına sığındığını belirten Kurtulmuş, "Kimin arkasına sığınırsa sığınsınlar, sığındıkları her yerden bunları çıkaracağız ve hesap soracağız. Şimdi baktılar ki pabuç pahalı yeni bir algı operasyonu arkasına sığınıyorlar. Sakın 'FETÖ mağdurları' lafını kullanmayın. Ne mağduru?" dedi.

Konuşması sırasında "Vur vur inlesin, Pensilvanya dinlesin" sloganlarının atılması üzerine, Numan Kurtulmuş, şu görüşlerini aktardı:

"Bu millet 15 Temmuz'da öyle bir vurdu ki Pensilvanya'nın ne dinleyecek yüzü, ne de kulağı kaldı. 'FETÖ mağdurları yok' deyince kızıyorlar. Kızarlarsa kızsınlar. Birkaç yanlışlık yapılanlar varsa var. Ara sıra oluyor. Bunlar da düzeltiliyor. Birkaç hafta evvel Türk Silahlı Kuvvetlerinden atılmış 2 general ve bazı subaylar orduya iade edildi görevlerine. Bir hafta sonra da jandarmadan bin kişiye yakın subay ayıklandı. Bu öyle bir mücadele ki belki senelerce sürecek. Kimseye haksızlık yapılmayacak, bundan emin olun. Bu örgütle irtibatlı olmayan hiç kimse korkmasın. İrtibatlı olanlar da korksunlar, çekinsinler. Bu milletin gazabı, onlarla ilgili yapılacak operasyonlar sonuna kadar devam edecek."