Kumpasların efendisi

HSYK’daki üç kritik ismin itirafları tüm kumpas davalarının Pensilvanya’da itinayla hazırlandığını kanıtladı. Ahmet Hamsici, Kerim Tosun ve Mustafa Kemal Özçelik’in itiraflarında “Bütün dosyalar Pensilvanya’ya gönderilirdi. Orada karar verilir, burada uygulanırdı” ifadeleri kullanıldı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ilk derece mahkemelerinin ardından yüksek yargıda nasıl yapılandığı, verilen kararların örgütün emir ve talimatıyla alındığı, önemli dosyaların Pensilvanya'ya götürüldüğü itirafçı üst düzey yüksek yargı mensuplarının itiraflarıyla ortaya çıktı. Darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili AhmetHamsici ile HSYK üyeleri Kerim Tosun ve MustafaKemal Özçelik itirafçı oldu. İtiraflarda, "Yargıtayimamı" denilen Yargıtay Üyesi İlyas Şahin'in, dosyaları bizzat ABD'ye götürüp, FETÖ elebaşının talimatıyla sonuçlandırılmasını sağladığı, HSYK üyelerinin de "HSYK imamı" denilen Yargıtay Üyesi Nazmi Dere'nin talimatıyla oy verdiği bilgileri yer aldı. İtiraflara göre, özellikle 2010'daki Anayasa değişikliği sonrasında yaşanan süreç, örgütün yargıdaki en güçlü dönemini oluşturdu. Yargının yapısını değiştiren Anayasa değişikliğinin kabulünden sonra Yargıtay ve Danıştay'ın üye ve daire sayıları artırıldı. Yargıtay'a yeni seçilen 160 üye ile Yargıtay tamamen FETÖ mensuplarının eline geçmiş oldu. Yeni üyelerin seçiminden sonra yani 2011-2013 döneminde Pensilvanya'nın vizesi olmadan hiç bir daire başkanı seçilemedi, istenmeyen üyenin aday olması durumunda başkanlık seçimleri kilitlendi, bu da Yargıtay'da aylar süren seçim süreçleri yaşanmasına neden oldu.
ÖZEL DOSYALAR 9. DAİRE'YE
Özellikle terör ve anayasal düzene ilişkin suçlara bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yapılanan örgüt mensupları böylelikle "kumpas" davaları olduğu sonradan ortaya çıkan Şike, Balyoz, AskeriCasusluk, Oda TV gibi davalarda özel yetkili mahkemelerin mahkumiyet kararlarını onadı. İtiraflara göre, örgüt elemanı Yargıtay üyeleri, yargısal yetkilerini örgüt lehine kullanmaktan çekinmedi. Kamuoyunda önemli kişiler, önemli işadamları hakkında Yargıtay'a gelen dosyalar fotokopi çekilerek Pensilvanya'ya iletildi, kararların tamamıPensilvanya'nın talimatıyla verildi.
HER DAİREYİELE GEÇİRDİLER Yargıtay'ın terör suçlarına bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, tazminat davalarına bakan 4. HukukDairesi, memur suçlarına bakan ve şike davasında onama kararı veren 5. Ceza Dairesi gibi önemli dairelerinde örgüt üyelerinin bulunması sağlandı. Önemli dairelerde görev alacak üyelerin ya tümden örgüt mensuplarından oluşması ya da bu dairelerde örgüt üyelerinin çoğunlukta kalması sağlandı.
KUTSAL HOCA PAYI İtirafçılardanKerim Tosun,HSYK ve YSK üyelerininmaaşlarının yüzde 20'sini örgütebağış olarak verdiklerini bu bağışlarınbir kısmının okullara ve yurtlaragönderildiğini bir kısmının da FetullahGülen'e doğrudan (KutsalHoca Payı) gönderildiğini söyledi.Tosun ifadesinde, "Çok kurbanverenlere Pensilvanya'danözel dua edileceğinisöylemişlerdi" dedi.
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