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Kumpasların efendisi

’daki üç kritik ismin ları tüm kumpas davalarının Pensilvanya’da itinayla hazırlandığını kanıtladı. Ahmet Hamsici, ve ’in itiraflarında “Bütün dosyalar Pensilvanya’ya gönderilirdi. Orada karar verilir, burada uygulanırdı” ifadeleri kullanıldı

Kumpasların efendisi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () ilk derece mahkemelerinin ardından yüksek da nasıl yapılandığı, verilen kararların örgütün emir ve talimatıyla alındığı, önemli dosyaların Pensilvanya'ya götürüldüğü çı üst düzey yüksek yargı mensuplarının itiraflarıyla ortaya çıktı. girişiminin ardından tutuklanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu () Başkanvekili Ahmet Hamsici ile HSYK üyeleri Kerim Tosun ve Mustafa Kemal Özçelik itirafçı oldu. İtiraflarda, "Yargıtay imamı" denilen Üyesi İlyas Şahin'in, dosyaları bizzat ABD'ye götürüp, FETÖ elebaşının talimatıyla sonuçlandırılmasını sağladığı, HSYK üyelerinin de "HSYK imamı" denilen Yargıtay Üyesi Nazmi Dere'nin talimatıyla oy verdiği bilgileri yer aldı. İtiraflara göre, özellikle 2010'daki Anayasa değişikliği sonrasında yaşanan süreç, örgütün yargıdaki en güçlü dönemini oluşturdu. Yargının yapısını değiştiren Anayasa değişikliğinin kabulünden sonra Yargıtay ve Danıştay'ın üye ve daire sayıları artırıldı. Yargıtay'a yeni seçilen 160 üye ile Yargıtay tamamen FETÖ mensuplarının eline geçmiş oldu. Yeni üyelerin seçiminden sonra yani 2011-2013 döneminde Pensilvanya'nın vizesi olmadan hiç bir daire başkanı seçilemedi, istenmeyen üyenin aday olması durumunda başkanlık seçimleri kilitlendi, bu da Yargıtay'da aylar süren seçim süreçleri yaşanmasına neden oldu.

ÖZEL DOSYALAR 9. DAİRE'YE
Özellikle terör ve anayasal düzene ilişkin suçlara bakan Yargıtay 'nde yapılanan örgüt mensupları böylelikle "kumpas" davaları olduğu sonradan ortaya çıkan Şike, Balyoz, Askeri Casusluk, Oda TV gibi davalarda özel yetkili mahkemelerin mahkumiyet kararlarını onadı. İtiraflara göre, örgüt elemanı Yargıtay üyeleri, yargısal yetkilerini örgüt lehine kullanmaktan çekinmedi. Kamuoyunda önemli kişiler, önemli işadamları hakkında Yargıtay'a gelen dosyalar fotokopi çekilerek Pensilvanya'ya iletildi, kararların tamamı Pensilvanya'nın talimatıyla verildi.



HER DAİREYİ ELE GEÇİRDİLER
Yargıtay'ın terör suçlarına bakan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, tazminat davalarına bakan 4. Hukuk Dairesi, memur suçlarına bakan ve şike davasında onama kararı veren 5. Ceza Dairesi gibi önemli dairelerinde örgüt üyelerinin bulunması sağlandı. Önemli dairelerde görev alacak üyelerin ya tümden örgüt mensuplarından oluşması ya da bu dairelerde örgüt üyelerinin çoğunlukta kalması sağlandı.

KUTSAL HOCA PAYI
İtirafçılardan , HSYK ve üyelerinin maaşlarının yüzde 20'sini örgüte bağış olarak verdiklerini bu bağışların bir kısmının okullara ve yurtlara gönderildiğini bir kısmının da Fetullah Gülen'e doğrudan (Kutsal Hoca Payı) gönderildiğini söyledi. Tosun ifadesinde, "Çok kurban verenlere Pensilvanya'dan özel dua edileceğini söylemişlerdi" dedi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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