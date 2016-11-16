Kritik görüşme

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier dün Türkiye'ye geldi. Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Ardından Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edildi. Başbakan Yıldırım, Walter Steinmeier'i kabulünde; Türkiye'nin, AB çevrelerinden gelen haksız eleştirileri esefle karşıladığını belirtti. Diyaloğun sürdürülmesine önem verdiğini belirtti. Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Bakan Steinmeier'i kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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