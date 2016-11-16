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Kirli oyunu bozdu

İzmir'de, aralarında lideri Fetullah Gülen'in yeğenlerinin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alınırken, örgütün ile bağlantılı büyük oyunu, ve polisin uyla deşifre edildi.

Kirli oyunu MİT bozdu

İzmir'de, ve terör örgütüne destek veren temizlik ve insan kaynakları şirketleri olduğu ihbarını alan İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı () için düğmesine bastı. Şahısların FETÖ'nün gizli haberleşme programını ByLock kullandığı da tespit edilirken, operasyonda FETÖ lideri Fetullah Gülen'in yeğenlerinin ve yeğenlerinin kızlarının da olduğu toplamda 16 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin ise arandığı öğrenildi.

HAİN PLAN DEŞİFRE OLDU: PKK-FETÖ BAĞLANTISI
Öte yandan emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kişilerle ilgili şok ayrıntılar da ortaya çıktı. Şirket yöneticisi ve üyelerinin, 2016 yılının ilk aylarında Güneydoğu'da birçok il ve ilçede sürdürülmekte olan operasyonları engellemek ve devleti suçlu olarak göstermek amaçlı oluşturulan bir platformunun yöneticisi olduğu iddia edildi. Şahısların İzmir'de birçok kanunsuz eyleme katıldığı, kendilerini 'sevimli' göstererek 'ölümleri engellemeye çalışıyoruz' imajını kamuoyuna yansıtmaya çalıştıkları, platform içerisinde toplumun her kesiminden insanın olduğunu bildirdikleri; ancak oluşum arasında sadece HDP üyeleri ve PKK sempatizanlarının olduğu da tespit edildi. Cizre, Nusaybin ve benzeri ilçelerde hendek kazarak Türkiye'yi bölmeye çalışan teröristleri korumaya çalışıldığı da belirtilirken, bu şekilde kamuoyu desteği almaya çalıştıkları öğrenildi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba 18:14
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