Kadınlarımız tarih yazdı

1. UluslararasıKadın Kongresidün Ankara'dayapıldı. ToplantıyaCumhurbaşkanı TayyipErdoğan'ın eşi EmineErdoğan ile Aile veSosyal Politikalar BakanıFatma Betül Sayan Kayave AK Parti Genel BaşkanYardımcısı Öznur Çalık dakatıldı. Kongrenin açılışkonuşmasını yapan EmineErdoğan, şunları kaydetti:"15 Temmuz darbe girişimisırasında kadınların ortayakoyduğu güçlü mücadeleyiunutamayız. Ülkemdekadınların gücünü soracakolursanız, onlar, F-16'larüslerinden uçarken,ellerini bayraklarla tankların karşısındadurarak bir vatan kurtaracak dirayettedir.Adil bir kadın tarihi yazılacaksa eğer, buasla atlanmamalıdır. Umarız ki dünyayademokrasi karnesi veren ülkeler debundan nasibini alır."
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