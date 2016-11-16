Kadınlarımız tarih yazdı

1. Uluslararası Kadın Kongresi dün Ankara'da yapıldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "15 Temmuz darbe girişimi sırasında kadınların ortaya koyduğu güçlü mücadeleyi unutamayız. Ülkemde kadınların gücünü soracak olursanız, onlar, F-16'lar üslerinden uçarken, ellerini bayraklarla tankların karşısında durarak bir vatan kurtaracak dirayettedir. Adil bir kadın tarihi yazılacaksa eğer, bu asla atlanmamalıdır. Umarız ki dünyaya demokrasi karnesi veren ülkeler de bundan nasibini alır."