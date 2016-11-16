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İşte o hain

Hainler en yakından çıktı. ı Fatih Safitürk’ü katledenler yazı işleri müdürü ve çıktı. Şefin kardeşinin bombacısı olduğu öğrenilirken Erdaş’ın ise Safitürk’ü taşıyan cenaze aracının yanında timsah gözyaşı döktüğü belirlendi

İşte o hain
Mardin'in ilçe ı eden yla ilgili gözaltına alınan Yazı İşleri Müdürü 'ın, 'Bombanın getirilmesi talimatı ve kumandayı ayarladığı' öğrenildi. 8 Kasım'da kaymakamlık 'nun bir personel aracılığıyla içerisinde bomba olan kargoyu kaymakamlığa getirttiği ve bombayı kaymakamlık makamına yerleştirdiği, 10 Kasım'da da yazı işleri müdürü Tahsin Erdaş ve belediye personeli Vedat Erol'un patlayıcının uzaktan patlatılmasını sağladıkları belirlendi. Öte yandan kaymakamın hastaneye götürülmemesi için de teröristlerin plan yaptığı ortaya çıktı. Kayıtlara göre olaydan sonra kaymakamlıkta hiçbir silk yardım girişiminde bulunulmadı. Üstelik 112 Acil Servis'e olaydan 17 dakika sonra haber verildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada olayla ilgili olarak 28 kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 71 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

KARDEŞİ DE BOMBACI ÇIKTI
Bu arada bombayı kaymakam Safitürk'ün makam odasına yerleştiren Yazı İşleri Şefi Şerif Mesutoğlu'nun Diyarbakır'da 3 ton patlayıcının bulunduğu araçta yakalanan PKK'lı terörist Ozan Çelik'in kardeşi olduğu, bu nedenle soyadını değiştirdiği öğrenildi.

Kaymakam Fatih Safitürk'ü katleden terörist ekibinin uzunca bir süre ambulans çağırmayarak, kaymakamın hastaneye götürülmesini engellediği de ortaya çıktı.

Tahsin Erdaş'ın, Kaymakam Safitürk'ün Sakarya'daki cenaze namazına katılıp, gözyaşı döktüğü belirlenmişti.

NEZİR GÜNEŞ
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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