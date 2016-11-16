İşte o hain

Mardin'in Derik ilçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ü şehit eden saldırıyla ilgili gözaltına alınan Yazı İşleri Müdürü Tahsin Erdaş'ın, 'Bombanıngetirilmesi talimatı ve kumandayıayarladığı' öğrenildi. 8 Kasım'da kaymakamlık yazı işleri şefiŞerif Mesutoğlu'nun bir personel aracılığıyla içerisinde bomba olan kargoyu kaymakamlığa getirttiği ve bombayı kaymakamlık makamına yerleştirdiği, 10 Kasım'da da yazı işleri müdürü Tahsin Erdaş ve belediye personeli Vedat Erol'un patlayıcının uzaktan patlatılmasını sağladıkları belirlendi. Öte yandan kaymakamın hastaneye götürülmemesi için de teröristlerin plan yaptığı ortaya çıktı. Kayıtlara göre olaydan sonra kaymakamlıkta hiçbir silk yardım girişiminde bulunulmadı. Üstelik 112 Acil Servis'e olaydan 17 dakika sonra haber verildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada olayla ilgili olarak 28 kamugörevlisinin de aralarında bulunduğu 71kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
KARDEŞİ DE BOMBACI ÇIKTI
Bu arada bombayı kaymakam Safitürk'ün makam odasına yerleştiren Yazı İşleri ŞefiŞerif Mesutoğlu'nun Diyarbakır'da 3 tonpatlayıcının bulunduğu araçta yakalananPKK'lı terörist Ozan Çelik'in kardeşiolduğu, bu nedenle soyadını değiştirdiğiöğrenildi.
Kaymakam Fatih Safitürk'ü katleden terörist ekibinin uzunca bir süre ambulans çağırmayarak, kaymakamın hastaneye götürülmesini engellediği de ortaya çıktı.
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