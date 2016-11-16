İşte darbeci hainlerin polislere savurduğu tehditler

Cumhuriyet savcısı, Kurmay Albay Çelik, Çukurova İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya, darbe girişimi gecesi nöbetçi olan İl Jandarma Komutanlığında görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalanan Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir ile eski Üsteğmen Hasan Şahna hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ve silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'yi kurmak ve üyesi olmak" suçlarından iddianame hazırladı.

Tutuklu 5 eski subayın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca on beşer yıl hapisle cezalandırılmalarının istendiği iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

131 sayfalık iddianamede 5 sanığın 15 Temmuz darbe girişiminde üstlendiği roller de detaylarıyla anlatıldı.

"JÖH TABURUNU GETİRTMEK İSTEDİ"

İddianamede, Jandarma Bölge Komutanı'nın izinli olması nedeniyle vekaleten bu görevi yürüten Halil Çelik'in, "Harekat Yıldırım" adlı sözde sıkıyönetim direktifi ile silahlı kalkışmayı gerçekleştiren "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından sözde Adana Jandarma Bölge Komutanı olarak atandığı belirtildi.

Çelik'in, sözde Adana Sıkıyönetim Komutanlığına atanan, TSK'dan ihraç edilen eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van ile telefonla görüştüğü aktarılan iddianamede, Osmaniye'deki Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu'nu Adana'ya getirmek için girişimlerde bulunduğu ve diğer şüphelilerle odasında toplantı yaptığı bildirildi.

BYLOCK'LA İLGİLİ "KIRMIZI LİSTEDEKİ" KULLANICILAR

İddianamede, darbe girişimi sırasında Çukurova İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan şüpheli Kurmay Binbaşı Hüseyin Yalçınkaya'nın ise uyarılara rağmen, "Biz komutanlarımızla beraber hareket ederiz." şeklinde beyanda bulunduğu ve diğer şüphelilerle toplantıya katıldığı bilgisi yer aldı.

İncelemede şüpheli Yalçınkaya ile dönemin Adana Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Atilla Demir'in kırmızı renkli listedeki (uygulamayı sıklıkla kullandığı teyit edilenler) "ByLock" kullanıcısı olduğunun tespit edildiği iddianamede belirtildi.

"SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİNDE YARGILANACAKSINIZ"

Sanık Atilla Demir'in, Adana Bölge Jandarma Komutanlığında askerlerle yaptığı toplantıda, "Kalkışmanın bir darbe olduğu, genel komutanlıktan emir beklendiği, Mersin'de valinin alındığı, kendilerine de böyle bir görev verilebileceğini, asker olarak görevlerini yapmaları gerektiği" şeklinde beyanda bulunduğuna yönelik tutanaklar da iddianameye yansıdı.

İddianamede, toplantıda Demir'in, "tır olayları'" (MİT tırlarının durdurulması) sebebiyle istihbarat şubenin çok yıprandığı, yasal olmayan bu emri de uygulamayacakları şeklinde itirazlarda bulunan askerlere, "Sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanacaksınız." dediği aktarıldı.

"5 TANKI AL GEL"

Darbe girişimi gecesi Adana Jandarma Bölge Komutanlığında nöbetçi amir olan şüpheli Binbaşı Osman Tunahan Berk'in de yasal gücünü kötüye kullanarak 4 erle 3 uzun menzilli tüfek ve 33 dolu şarjör alarak 10. Tanker Üs Komutanlığına gidip, sözde Sıkıyönetim Komutanı Bekir Ercan Van ile görüştüğü bilgisi iddianamede anlatıldı.

İddianamede, Berk'in, Van'a, "Komutanım, şu anda en yüksek amir sizsiniz. Acil yönetimi ele alıp tümen komutanını aldırmalısınız, il jandarma komutanlıklarını arayıp emrin gereğini yapmalarını söylemelisiniz ama bunu acil yapmalısınız."dediği bilgisine yer verildi.

Berk'in askerlere yönelik, telefonda "5 tankı al gel, böyle günlerde 3 kişi 300 kişiye bedeldir." şeklinde konuşmalar yaptığı, silahlı kalkışmaya karşı çıkan binbaşıya da "O iş öyle değil, gözaltılar başlayacak." dediğine yönelik tutanaklar da iddianameye yansıdı.

"YÖNETİMİ BİZ DEVRALDIK"

İddianamede, sanıklardan eski Adana Jandarma Komutanlığı istihbarat kısım amiri Üsteğmen Hasan Şahna'nın da darbe girişimi gecesi sıkıyönetim direktifini Berk'le sivil kıyafetle Van'a götürdüğü, giderken 3 uzun menzilli tüfek ve bol miktarda yedek şarjör aldıkları belirtildi.

Sözde sıkıyönetim komutanı ile görüştükten sonra geri dönmek isteyen 2 şüpheli askerin, İncirlik Üssü çıkışında tertibat alan Adana Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli polislerle tartıştıkları da aktarıldı.

"HEPİNİZİ BURADA ÖLDÜRSEM CEZAMIZ YOK!"

İddianamede, Şahna'nın, çıkışlarına izin verilmeyince, elindeki tüfeği atışa hazır hale getirip zırhlı aracın içine sokarak, polis memuruna küfrettiği, "Biz askeriz, asker devlet demek, ben istediğim yere giderim, beni buradan engelleyemezsiniz, hepinizi burada öldürsem cezamız yok, bu saatten sonra yönetimi biz devraldık."diyerek tehdit ettiği ve silahın namlusuyla vurarak polisi yaraladığı bildirildi.

Şahna'nın üzerinde yapılan aramada iki adet bir dolarlık banknot ele geçirildiği de iddianamede yer aldı.