İstanbul'da iki yeni üniversite kuruluyor

Buna göre, İstanbul'da Plato Vakfı tarafından "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi" kurulacak.

Üniversite, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; Mühendislik Fakültesi; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu; Sosyal Bilimler Enstitüsü; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Plato Meslek Yüksek Okulundan oluşacak.

Plato Meslek Yüksekokulunun öğrencileri, öğretim elemanları ve mal varlığı da üniversiteye devredilecek.

Ayrıca İstanbul'da Fenerbahçe Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından "Fenerbahçe Üniversitesi" kurulacak.

Üniversite, Spor Bilimleri Fakültesi; Sağlık Bilimleri Fakültesi; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İletişim Fakültesi; Sosyal Bilimler Enstitüsü; Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşacak.