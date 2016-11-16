İstanbul'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de DEAŞ adına çatışmalara katıldığı belirtilen 4 kişinin Türkiye'ye giriş yaptığını ve İstanbul'a geldiğini tespit etti.

Polis ekipleri, şüphelilerin kaldıkları adresleri belirleyerek, yakalanmaları için operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de katıldığı operasyonda, Muttalip D, İbrahim Ç, Salih S. ve Vakkas K. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildi, Vakkas K'nın üzerinde ise Suriye'deki çatışma bölgesinde çektirdiği fotoğraf bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Vakkas K. ve Muttalip D. tutuklandı, İbrahim Ç. ve Salih S. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.