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İsrail büyükelçiliğine atanacak isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ne Başbakan Danışmanı 'in atanacağını açıkladı.

İsrail büyükelçiliğine atanacak isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başbakanımızın Dışişleri Danışmanı Bey'i biz de İsrail'e büyükelçi olarak atıyoruz. Onlar da büyükelçilerini atadılar." dedi.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nahson, Eitan Naeh'ın Ankara'ya büyükelçi olarak atandığını açıklamıştı.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba 11:02
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