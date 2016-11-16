Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başbakanımızın Dışişleri Danışmanı Kemal Ökem Bey'i biz de İsrail'e büyükelçi olarak atıyoruz. Onlar da büyükelçilerini atadılar." dedi.
Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nahson, Eitan Naeh'ın Ankara'ya büyükelçi olarak atandığını açıklamıştı.
İsrail büyükelçiliğine atanacak isim belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Tel Aviv büyükelçiliğine Başbakan Danışmanı Kemal Ökem'in atanacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başbakanımızın Dışişleri Danışmanı Kemal Ökem Bey'i biz de İsrail'e büyükelçi olarak atıyoruz. Onlar da büyükelçilerini atadılar." dedi.
Etiketler: Kemal Ökem , Tel Aviv büyükelçiliği
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