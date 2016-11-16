İsrail büyükelçiliğine atanacak isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başbakanımızın Dışişleri Danışmanı Kemal Ökem Bey'i biz de İsrail'e büyükelçi olarak atıyoruz. Onlar da büyükelçilerini atadılar." dedi.



Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nahson, Eitan Naeh'ın Ankara'ya büyükelçi olarak atandığını açıklamıştı.