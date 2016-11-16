Iğdır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik geçtiğimiz günlerde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında DBP İl Başkanı Kum ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı.
1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 3 kişi 'PKK terör örgütü üyesi olmak', suçundan adliyeye sevk edildi.
Mahkeme T.Y.'yi adli kontrol şartı ile serbest bırakırken, DBP İl Başkanı Kemal Kum ile birlikte A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Iğdır'da DBP'li İl Başkanı tutuklandı
Iğdır'da, PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DBP İl Başkanı Kemal Kum tutuklandı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik geçtiğimiz günlerde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında DBP İl Başkanı Kum ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kemal Kum
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