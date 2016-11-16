Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Pakistan ve Özbekistan ziyaretlerinde eşlik eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Raşid Mahmud ile görüşecek.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ve Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlere eşlik ediyor.

Orgeneral Akar ziyaret kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Raşid Mahmud ve kuvvet komutanlarıyla bir araya gelecek. Görüşmelerde iki ülke arasında savunma sanayi alanında iş birliğinin geliştirilmesi, ortak üretim yapılması, teröristle mücadele ve askeri eğitim konularında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması konuları ele alınacak.