Her yerde aranıyordu! Sahte kimlikle yakalandı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ilçesinde bir kişinin sahte kimlikle gizlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan takibin ardından şüphelinin ara sokak ve köy yollarını kullanarak Ödemiş üzerinden Çeşme istikametine gideceği tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

Şüphelinin geçiş güzergahında önlem alan ekipler, üzerinden T.Y. (34) ismine düzenlenmiş sahte kimlik çıkan şüpheliyi yakaladı. Yapılan araştırma sonucu, şüphelinin kriptolu ve normal telefonların usulsüz dinlendiği iddiasıyla Ankara merkezli 4 ildeki "paralel yapı" operasyonu kapsamında aranan, kapatılan TİB çalışanı 40 yaşındaki C.K. olduğunu tespit etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen C.K. Ankara'ya götürüldü.

Uzun yıllar TİB de çalışan ve en son Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme raportörü iken ihraç edilen C.K, Ankara merkezli düzenlenen ''paralel yapı'' operasyonu kapsamında terör örgütü üyeliğinden aranıyordu.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Ocak 2015'te "casusluk", "devletin birliğini bozmak" ve "Kriptolu ve normal telefonların usulsüz dinlendiği" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında 28 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmış, 24 kişi Ankara merkezli operasyonda İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınmıştı.