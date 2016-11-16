Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DBP'li Belediye Başkanı Bakırhan hakkında gözaltı kararı verdi.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bakırhan'ın evi ile Siirt Belediyesi hizmet binasında arama başlattı.
Polis tarafından gözaltına alınan Bakırhan, emniyete götürüldü.
Ekipler, Bakırhan'ın evi ile belediye binasında aramalarına devam ediyor.
Giriş çıkışların kontrol altına alındığı belediye binasında, çevik kuvvet ekipleri hazır bekletildi.
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