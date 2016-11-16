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ve DBP'li belediyelere operasyon

DBP'li Siirt ve Tunceli Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan ile Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul gözaltına alındı.

HDPKKlı başkanlar gözaltında

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DBP'li Belediye Başkanı Bakırhan hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bakırhan'ın evi ile hizmet binasında arama başlattı.

Polis tarafından gözaltına alınan Bakırhan, emniyete götürüldü.

Ekipler, Bakırhan'ın evi ile belediye binasında aramalarına devam ediyor.

Giriş çıkışların kontrol altına alındığı belediye binasında, çevik kuvvet ekipleri hazır bekletildi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba 07:42
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