Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Eski HDP Tunceli Milletvekili aynı zamanda eski Tunceli Belediye Başkanı olan Şahin'in Ataşehir'deki evinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.
Daha sonra gözaltına alınan Şahin'in işlemlerinin ardından Tunceli'ye gönderileceği öğrenildi.
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