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'li eski vekil gözaltına alındı

Eski Tunceli Milletvekili , İstanbul'da gözaltına alındı.

HDPli eski vekil gözaltına alındı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Eski Tunceli Milletvekili aynı zamanda eski Tunceli Belediye Başkanı olan Şahin'in Ataşehir'deki evinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.

Daha sonra gözaltına alınan Şahin'in işlemlerinin ardından Tunceli'ye gönderileceği öğrenildi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba 20:30
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