Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin muhaliflerin kontrolündeki semtleri, dün öğleden bu yana yoğun hava saldırısına maruz kalıyor.

Halep'teki sivil savunma yetkililerinden Bibers Mişal, "Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları dün sabahtan beri Halep semalarından hiç ayrılmadı" dedi.

Mişal, Halep'in doğusunda muhaliflerin kontrolündeki Şear, Salahaddin, Muyesir, Mesekin Hanano, Haydariye ve Sahur semtlerinin karadan da hedef alındığını söyledi.

Şear semtinde bir okulun da vurulduğunu belirten Mişal, ''Sivil savunma ve sağlık ekipleri yoğun saldırılar nedeniyle olay yerlerine ulaşmakta güçlük çekiyor. Halk korkudan evlerinden çıkamıyor" diye konuştu.

Olay yerine giden bir ambulans şoförünün de hava saldırısında öldüğünü söyleyen Mişal, 6 sivilin daha yaşamını yitirdiğini, onlarcasının da yaralandığını aktardı.

Mişal, "Hareket eden her şey bombalanıyor. Halk panik içinde ne yapacağını bilmiyor. Yaralılar hastanelerine dahi götürülemiyor" dedi.

"ÖLEN SİVİL SAYISI 42'YE YARALI SAYISI 83'E ÇIKTI"

Mişal, son 24 saatteki hava saldırılarında ölen sivil sayısının Şear semtinde 22, Sukkeri'de 13, Ensari'de 4'e çıktığını, Dahret Avad'ta 2 ve Bab Neyrab'ta da 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırılarda 83 sivilin yaralandığını söyleyen Mişal, bombardımanların, yaralıların hastaneye taşınmasına imkan vermeyecek kadar şiddetli olduğunu vurguladı.