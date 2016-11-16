Gözünüz kör olsun

Muğla'dan gelen bir haber "İnsanlık ölmüş" dedirtti. Marmaris'te yaşayan MustafaDemirtaş (51), 16 yaşındayken orman yangınına müdahale ederken sol gözünü, 2003 yılında ise odun parçasının çarpması sonucu sağ gözünü kaybetti. 13 yıldır ışığa hasret yaşayan engelli adam, elektriği ve suyu olmayan evinde tek başına yaşam mücadelesi verdi. Görme engelli Demirtaş'ın hayatıise 9 yıl önce "Doddi" adını verdiğiköpeği sahiplenmesiyle değişti. Doddi,kısa sürede engelli sahibinin gözü halinegeldi. Demirtaş, kendisine rehberlikeden köpeği sayesinde evinden çıkıpsokaklarda gezebildi. 10 Kasım akşamı yaşanan bir olay ise Demirtaş'ı kahretti. Engelli sahibinin gözü olan Doddi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tarım ilaçlı salamverilerek telef edildi. Köpeğinin öldüğünü duyunca yıkılan Demirtaş, sadık dostunun başında uzun süre bekledi.
CANİLER CEZALANDIRILSIN
Karanlık dünyasını aydınlatan köpeğinin ardından gözyaşlarına boğulan MustafaDemirtaş, bir kez daha gözlerini kaybettiğini söyledi. "Köpeğim sayesinde dışarı çıkabiliyor, gezebiliyordum. O benim için hayvan değil, sadık bir dosttu. Onsuz ne yapacağım? Her şeyimi, bana göz olan köpeğimi zehirleyenler bulunup, cezalandırılsın" dedi. Demirtaş,daha önce de başka bir kılavuz köpeğininde aynı şekilde telef edildiğini söyledi.
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