Yol Durumu
  1. Bu da Rizeli ‘Seyit Onbaşı’
  2. Mantara bağladılar

Gözünüz kör olsun

İnsan kılığındaki caniler, ’ın köpeğini katletti. Acı haberle yıkılan talihsiz adam ‘Bir kez daha gözümü kaybettim’ diye feryat etti...

Gözünüz kör olsun
Muğla'dan gelen bir haber "İnsanlık ölmüş" dedirtti. Marmaris'te yaşayan Mustafa Demirtaş (51), 16 yaşındayken orman yangınına müdahale ederken sol gözünü, 2003 yılında ise odun parçasının çarpması sonucu sağ gözünü kaybetti. 13 yıldır ışığa hasret yaşayan engelli adam, elektriği ve suyu olmayan evinde tek başına yaşam mücadelesi verdi. Görme engelli Demirtaş'ın hayatı ise 9 yıl önce "Doddi" adını verdiği köpeği sahiplenmesiyle değişti. Doddi, kısa sürede engelli sahibinin gözü haline geldi. Demirtaş, kendisine rehberlik eden köpeği sayesinde evinden çıkıp sokaklarda gezebildi. 10 Kasım akşamı yaşanan bir olay ise Demirtaş'ı kahretti. Engelli sahibinin gözü olan Doddi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tarım ilaçlı salam verilerek telef edildi. Köpeğinin öldüğünü duyunca yıkılan Demirtaş, sadık dostunun başında uzun süre bekledi.



CANİLER CEZALANDIRILSIN
Karanlık dünyasını aydınlatan köpeğinin ardından gözyaşlarına boğulan Mustafa Demirtaş, bir kez daha gözlerini kaybettiğini söyledi. "Köpeğim sayesinde dışarı çıkabiliyor, gezebiliyordum. O benim için hayvan değil, sadık bir dosttu. Onsuz ne yapacağım? Her şeyimi, bana göz olan köpeğimi zehirleyenler bulunup, cezalandırılsın" dedi. Demirtaş, daha önce de başka bir kılavuz köpeğinin de aynı şekilde telef edildiğini söyledi.
Etiketler: , , , , , , ,
  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar