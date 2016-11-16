Antalya'nın Manavgat İlçesi, motosikletkazası sonucu ölen gence ağladı. MATSO Denizcilik Lisesi öğrencisiMustafa Uyar ve AbdulkadirMert Büyükçiftçi, dün sabah okula gitmek için motosikletle yola çıktı. Bir süre sonra Mustafa Uyar'ın kullandığı motosiklet, E.A.'nın kullandığı kamyonete çarptı. Kazada motosikletten savrulan kasksız sürücü Uyar olay yerinde yaşamınıyitirirken, arkasında oturanBüyükçiftçi ise ağır yaralandı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine giden Uyar'ın annesi HaticeUyar ve babası Vahit Uyar sinir krizleri geçirdi. Dünyaları başlarına yıkılan anne-baba, "Evladım gitme" diye feryat etti.
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