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Genç acı

18 yaşındaki , sı sonucu hayata gözlerini kapadı. Anne-babası, yıkıldı

Genç acı
Antalya'nın Manavgat İlçesi, sı sonucu ölen gence ağladı. MATSO Denizcilik Lisesi öğrencisi Mustafa Uyar ve Abdulkadir Mert Büyükçiftçi, dün sabah okula gitmek için motosikletle yola çıktı. Bir süre sonra Mustafa Uyar'ın kullandığı motosiklet, E.A.'nın kullandığı kamyonete çarptı. Kazada motosikletten savrulan kasksız sürücü Uyar olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasında oturan Büyükçiftçi ise ağır yaralandı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine giden Uyar'ın annesi Hatice Uyar ve babası Vahit Uyar sinir krizleri geçirdi. Dünyaları başlarına yıkılan anne-baba, "Evladım gitme" diye feryat etti.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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