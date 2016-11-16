FETO'nun kuzeni gözaltında

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları ve terör örgütü PKK'ya destek verdikleri iddiasıyla, kentte faaliyet gösteren insan kaynakları ve temizlik şirketinin yöneticileri ile çalışanlarına yönelik operasyonda, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeninin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Kentte faaliyet gösteren insan kaynakları ve temizlik şirketi yöneticileri ile çalışanlarının FETÖ üyesi oldukları, terör örgütü PKK'ya destek verdikleri bilgisi üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda şirket yöneticisi Erhan K, şirket çalışanları ile Torbalı'da ikamet eden FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Feride Gülen ile 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şirket yöneticisi ve bazı çalışanlarının, bu yılın ilk aylarında Güneydoğu'daki birçok il ve ilçede güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonları engellemek amacıyla oluşturulan "Beyaz İnisiyatif Platformu"nun yöneticisi oldukları öne sürüldü.

Öte yandan, operasyon kapsamında Feride Gülen'in kardeşi Münise Gülen'in arandığı öğrenildi.