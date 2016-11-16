FETÖ'cü askerlerden iltica başvurusu!

Alman SWR yayın kuruluşunun bildirdiğine göre, Rheinland-Pfalz Eyaleti'nin Kaiserslautern kenti yakınlarındaki Ramstein kasabasında bulunan NATO Üssü'nde görevli Türk askerleri, Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. SWR, Türk askerlerinin iltica başvurusu yaptığının Kaiserslautern Kaymakamlığı tarafından da doğruladığını yazdı.
İltica başvurusu yapan askerlerin görev süresinin yakında dolacağına vurgu yapılan haberde, kaç askerin iltica başvurusunda bulunduğu konusunda ise "verilerin korunması zorunluluğu" nedeniyle bilgi verilmediği belirtiliyor.
TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ DURUMU GEREKÇE GÖSTERDİLER
SWR'e konuşan Kaiserslautern Kaymakamlığı'ndan bir yetkiliye göre, iltica başvuruları Federal Göç ve Mülteciler Dairesi BAMF'da inceleniyor. Askerlerin sığınma taleplerinin kabul edilip edilmeyeceği ve ne zaman cevap alacakları ise belli değil.
İltica başvurusu için askerlerin Türkiye'deki siyasi durumu gerekçe gösterdiği öğrenildi. 500 dolayında NATO askerinin görev yaptığı Ramstein Üssü'nde 30-40 arasında Türk askerinin görev yaptığı belirtiliyor.
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allah sizin belanızı versin onursuz gurursuz adi insanlar intihar edin daha iyi yazıklar olsun bu milletin bu ülkenin ekmeğini suyunu içip askerim diyip o kutsal üniformayı giyip bunuda yaptınızya ellerimiz yakanızda nefesimiz ensenizde bu memlekette asker çok ülkesi için can verecek oğlum var hemen askere yollarım ben 46 yaşındayım yarın çağırsınlar hemen giderim hain insanlar almanlar sever sizi almanya ikinci kandil oldu zaten bi semtinide pensilvanya yapsın ne olcak gün gelir hesabınızı keseceğiz sizlerin hainler
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