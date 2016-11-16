Yol Durumu
  1. Kendi küçük gönlü büyük
  2. Paramparça hayatlar!

FETÖ'cü askerlerden iltica başvurusu!

Almanya'da üssünde görevli Türk askerlerin siyasi iltica talebinde bulunduğu öne sürüldü.

FETÖcü askerlerden iltica başvurusu!
Alman SWR yayın kuruluşunun bildirdiğine göre, Rheinland-Pfalz Eyaleti'nin Kaiserslautern kenti yakınlarındaki Ramstein kasabasında bulunan Üssü'nde görevli Türk askerleri, Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. SWR, Türk askerlerinin iltica başvurusu yaptığının Kaiserslautern Kaymakamlığı tarafından da doğruladığını yazdı.

İltica başvurusu yapan askerlerin görev süresinin yakında dolacağına vurgu yapılan haberde, kaç askerin iltica başvurusunda bulunduğu konusunda ise "verilerin korunması zorunluluğu" nedeniyle bilgi verilmediği belirtiliyor.

TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ DURUMU GEREKÇE GÖSTERDİLER
SWR'e konuşan Kaiserslautern Kaymakamlığı'ndan bir yetkiliye göre, iltica başvuruları Federal Göç ve Mülteciler Dairesi BAMF'da inceleniyor. Askerlerin sığınma taleplerinin kabul edilip edilmeyeceği ve ne zaman cevap alacakları ise belli değil.

İltica başvurusu için askerlerin Türkiye'deki siyasi durumu gerekçe gösterdiği öğrenildi. 500 dolayında NATO askerinin görev yaptığı Ramstein Üssü'nde 30-40 arasında Türk askerinin görev yaptığı belirtiliyor.
Etiketler: ,
  • 16 Kasım 2016, Çarşamba 21:47
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
sazo sazo

allah sizin belanızı versin onursuz gurursuz adi insanlar intihar edin daha iyi yazıklar olsun bu milletin bu ülkenin ekmeğini suyunu içip askerim diyip o kutsal üniformayı giyip bunuda yaptınızya ellerimiz yakanızda nefesimiz ensenizde bu memlekette asker çok ülkesi için can verecek oğlum var hemen askere yollarım ben 46 yaşındayım yarın çağırsınlar hemen giderim hain insanlar almanlar sever sizi almanya ikinci kandil oldu zaten bi semtinide pensilvanya yapsın ne olcak gün gelir hesabınızı keseceğiz sizlerin hainler

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 16.11.2016 22:09
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar