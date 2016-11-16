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Eren melek oldu

Eren melek oldu
Kayseri'de yaşayan Eren Acar, 1 yıldır kansere verdiği mücadeleyi kaybetti. 2015 yılında Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisi konulan Acar, geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Minik Eren için düzenlenen cenaze töreninde yakınları gözyaşlarını tutamadı. Acılı anne Tuğba Acar, oğlunun tişörtüne sarılarak teselli aradı. Eren, törenin ardından sonsuzluğa uğurlandı.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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