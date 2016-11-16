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Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

, temaslarda bulunmak üzere geldiği İslamabad’da ile görüştü.

Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

, Pakistan'ta temaslarına başladı. Havalimanında karşılandıktan sonra otele geçen ve bir süre dinlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin Memnun ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra ekonomik işbirliği, terörle mücadele, bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmenin ardından Erdoğan onuruna sarayda akşam yemeği verildi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba 20:14
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