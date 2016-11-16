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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 15.00'te 'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistanda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ne gelişinde Başbakanı Navaz Şerif, Başbakan Dış Politika Danışmanı Sertac Aziz, Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Pakistan Protokol Genel Müdürü Sahibzade Ahmethan, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve eşi Aslı Girgin, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Murat Mustafa Onart ile İslamabad Büyükelçiliği personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcıları Veysi Kaynak, Tuğrul Türkeş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de İslamabad'a geldi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba 15:34
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