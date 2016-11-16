CHP'li vekil FETÖ'ye yardımdan hakim karşısında

MİT tırlarının durdurulmasına yönelik davanın sanıklarından CHP'li Enis Berberoğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından hakim karşısına çıkan ilk CHP milletvekili oldu. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında, Adana ve Hatay'da yasa dışı yollarla durdurulan MİT tırlarının görüntülerini Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle "Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.



MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması olayına ilişkin "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve 5 yıl hapisle cezalandırılan gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile birleştirilen dosya sanığı CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" (FETÖ) suçundan yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Enis Berberoğlu ve Erdem Gül katıldı. Yurt dışında bulunduğu belirtilen sanık Can Dündar ise duruşmaya gelmedi. Davada gizlilik kararı olduğu için duruşma salonuna sadece sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları alındı.

CHP MİLLETVEKİLİ İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Sanıklara destek vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ile Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Didem Engin, Atilla Sertel, Gürsel Tekin, Muharrem İnce ve Utku Çakırözer'in de aralarında bulunduğu 30'a yakın milletvekili, gizlilik kararı gereğince duruşmaya alınmadı. Milletvekilleri duruşma salonunun bulunduğu koridorda bekledi.

Milletvekili olan sanıklardan Enis Berberoğlu'nun, dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından hakim karşısına çıkan ilk CHP milletvekili olduğu belirtilirken, Berberoğlu'nun duruşmada, 10 sayfadan oluşan yazılı savunmasını okuyacağı öğrenildi.