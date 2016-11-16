Yol Durumu
  1. İttifak kaybetti
  2. Kadınlarımız tarih yazdı

naz etmemeli

CHP naz etmemeli
MHP lideri dün hem partisinin grup toplantısında hem de gazetecilerle buluşmasında gündemi değerlendirdi. Geçen hafta Başbakan Binali Yıldırım ile yaptıkları görüşmenin verimli geçtiğini söyledi. Bahçeli, AK Parti'nin hazırlık metninin kendilerine resmen iletildiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Parti olarak, söz konusu metin üzerindeki çalışmalarımız sürüyor. Üzerinde mutabık kaldığımız değişiklik önerilerini süratle Meclis'e getirmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte naz etmemeli, kapris yapmamalı, geri durmamalıdır. Fiili açmazı giderelim, milletimizin sorunlarına beraberce eğilelim." lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AB'yi milletimize sorarız" sözlerini de değerlendirdi. Bahçeli, Erdoğan'ın sözlerinin anlamlı olduğunu kaydetti. "AB'nin sistematik gözdağlarına eyvallah edecek halimiz yoktur. Millet sözün sahibidir" dedi.

İÇİMİZDEKİ CLINTON LOBİSİ
Bu arada Bahçeli, ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili olarak da şunları söyledi: "İçimizdeki Clinton lobisine rağmen Trump ipi göğüsledi. Bizim yeni ABD Başkanı'ndan arzumuz, ilk olarak Pensilvanya'daki hainin derhal, ön şartsız ülkemize iadesidir."
Etiketler: , , , , ,
  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar