MHP lideri Devlet Bahçeli dün hem partisinin grup toplantısında hem de gazetecilerle buluşmasında gündemi değerlendirdi. Geçen hafta Başbakan Binali Yıldırım ile yaptıkları görüşmenin verimli geçtiğini söyledi. Bahçeli, AK Parti'nin anayasa hazırlık metninin kendilerine resmen iletildiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Parti olarak, sözkonusu metin üzerindekiçalışmalarımız sürüyor. Üzerinde mutabık kaldığımız değişiklik önerilerini süratle Meclis'e getirmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte CHP naz etmemeli, kapris yapmamalı, geri durmamalıdır. Fiili açmazı giderelim, milletimizin sorunlarına beraberce eğilelim." MHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AB'yimilletimizesorarız" sözlerini de değerlendirdi. Bahçeli, Erdoğan'ın sözlerinin anlamlı olduğunu kaydetti. "AB'nin sistematik gözdağlarına eyvallah edecek halimiz yoktur. Millet sözün sahibidir" dedi.
İÇİMİZDEKİ CLINTON LOBİSİ
Bu arada Bahçeli, ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili olarak da şunları söyledi: "İçimizdeki Clinton lobisine rağmen Trump ipi göğüsledi. Bizim yeni ABD Başkanı'ndan arzumuz, ilk olarak Pensilvanya'daki hainin derhal, ön şartsız ülkemize iadesidir."
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