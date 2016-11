Bomba savunma!

Maltepe'de Pazartesi günü Genel Sistem Dizayn AŞ. isimli şirkete, saat 14.00 sıralarında motosikletli bir kurye geldi.Ardından paket i güvenlik görevlisi V.M.'ye teslim etti. Kısa süre sonra Osman Kurdaş'ın şirketin dördüncü katındaki odasında paketi açması üzerine büyük bir patlama meydana geldi. Şiddetli patlama ile Kurdaş (56) ile şirket CEO'su işadamı Şahnur Agaik ve sekreter Sevgi Özcan yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulanslar ile hastaneye gönderildi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurdaş'ın sol kolunun koptuğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Yapılan ilk kontrollerde ise kargonun getirdiği pakette El Yapımı Patlayıcı (EYP) olduğu belirlendi. Polis ekipleri de bomba lı paketi getiren kuryeyi bulmak için harekete geçti.Kargoyu şirkete teslim eden kişinin Kurdaş'ınGörüntülerde, Kurdaş'ın motosikletle şirkete geldiği, bombalı paketi kırmızı kurdeleyle süslenmiş ahşap bir objeyle süslediği belirlendi.Öte yandan oğul Kurdaş'ın motosiklet aşığı babası için paketin üzerine "Motorseverlerden teşekkür" yazdığı belirlendi. Kimliğinin belirlendiğinden haberi olmayan oğul Kurdaş ise her şeyden habersiz babasının kaldırıldığı hastaneye gitti. Tam da bu esnada hastaneye giden polis ekipleri tarafından enselendi. Ekiplerin evinde arama yaptığı Ali Can Kurdaş 'ın kız arkadaşı Kardelen Çınar'da gözaltına alındığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen Kurdaş, şunları anlattı: "Evet ben şirkete gittim ama patlamayı duyunca gittim. Babamı merak ettiğim için gittim." Ekipler ise Kurdaş'ın bombayı nereden temin ettiğini ve saldırı girişiminin nedenini araştırıyor. Öte yandan saldırının sebebiyle ilgili olarak aile yakınlarının ifadesine başvuruluyor.* Babasına bomba dolu paketi getirdiği belirlenen Ali Can Kurdaş'ın evinde arama yapıldı. Kurdaş'ın sevgilisi de gözaltına alındı.