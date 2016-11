Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 113. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşma yaptı.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Bugün, bu toplantıyı yaptığımız genel merkezimiz yalnızca bir partinin işlerinin yürütüldüğü sıradan bir yer değil. Burası, AK Parti Genel Merkezi Anadolu insanın siyasetteki baba ocağıdır.AK Parti'nin siyaset tarihine başlı başına zafer olarak geçen bütün muvaffakiyetlerde bugün burada bulunan, geçmişte teşkilatlarımızda görev yapmış bütün kardeşlerimizin alın teri vardır, akıl teri vardır. AK Parti teşkilatlarında sizler siyasi literatürde yüreğini ortaya koyan, yiğit, çalışkan insanlar olarak geçeceksiniz. Bundan sonra gayemiz bu birlik ruhunu başarıyla temsil etmek ve hizmet etmektir.



TÜRKİYE BİZİMLE BÜYÜYOR, KALKINIYOR

2002'den beri Türkiye bizimle birlikte aralıksız olarak büyüyor, kalkınıyor, gelişiyor. Her zaman her şartta karamsarlığa, umutsuzluğa zerre kadar prim vermeden aşkla, heyecanla, yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Biz bu topraklarda asırlar boyunca hüküm süren bir milletin temsilcileriyiz. Türkiye büyük bir ülke. Bizler hizmet sancağını elimizde hiç bırakmadan bu büyük ülkeye layık olmaya çalışıyoruz. AK Parti'nin iktidarda olduğu 14 yıldır sürede Türkiye'nin daha önce görmediği büyük atılımların yaşanmasına sahne oldu.



HAYAL DAHİ EDİLEMEYENLERİ HAYATA GEÇİRDİK

E-muhtıralar gördük, kapatma davaları gördük. 367 gibi hukuk garabeti yaşadık. Millet elinin tersiyle hepsini eliyle iterek bu tertemiz siyasete her seferinde sahip çıktı, mührü teslim etti. En kötü şartlara rağmen ülkemizin kalkınma hedeflerinden ve istikrardan, güvenden asla taviz vermedik. Bazılarının hayal dahi edemediği şeyleri bir bir hayata geçirirken ilham aldığı tek şey milletin bize olan inancı ve güvenciydi. Daima milletimizle beraberiz. Bugün 15 yaşında olan AK parti girdiği her imtihandan alnının akı ile çıkmayı başardı. Her arkadaşımla gurur duyduğumu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Siz bir oldukça, beraber oldukça bu ülkenin sırtını hiç kimse yere getiremez.

PAKİSTAN BİR KEZ DAHA YANIMIZDA OLDU

Kardeş ülke Pakistan'a gönülden teşekkür ediyorum. Pakistan'dan daima dostluk ve yakınlık gördük. Kardeşlerimiz bugün bir kez daha desteklerini ortaya koyarak FETÖ mücadelemizde yanımızda oldu. FETÖ'ye ülkeyi terk edin dedi. Cumhurbaşkanımız bugün Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştiriyor. iki ülke arasındaki dostluk ilişkisi daima yaşayacak.İsteyince her ülke teröre karşı mesafe de koyabiliyor. Gerekince ülkesinden de kovabiliyor. Aynı hassasiyeti bütün ülkelerden bekliyoruz.



TERÖRLE MÜCADELEDE DAYANIŞMA BEKLİYORUZ

Terör bugün bütün dünyada barışa huzura , istikrara karşı büyük tehdittir. Gerekli önlemler alınmazsa, hiç bir ülke güvende kalmayacak. Bütün ülkelerden bu konuda ortak bir tavır ve dayanışma bekliyoruz. Terör örgütlerinin sadece Türkiye'yi tehdit ettiğini düşüneneler yanılıyor. Bölge halkının yaşadığı acılar, yapılan katliamlar bütün insanlığa bu gerçeği haykırmıyor mu? Örgütün adının PKK olması, YPG olması, DAEŞ olması hiç bir şeyi değiştirmeyecek.



YENİ ANAYASA

Hazırlıklarımızda sona geldik. Önümüzdeki günlerde Anayasa değişikliğini Meclis'e getirmiş olacağız. Ortak mutabakat arayışımızı sürdüreceğiz. Vesayet anayasasını değiştiriyoruz, milletin değişim talebine karşı çıkılamaz. Kriz üreten yönetim yapısını değiştiren, çare üreten bir sistemi milletimiz istiyor. hedefimiz demokrasiyi en etkin şekilde işletecek hükümet sistemini hayata geçirmektir.