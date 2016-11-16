Ay! Çok komik

Tüm dünya Süper Ay tutulmasını görmek için uzun yıllar bekledi. Dünyanın dört bir yanında insanlar bu özel ana kitlendi. En son 68 yıl önce yaşanan muhteşem doğa olayı geçtiğimiz pazarı, pazartesiye bağlayan gece yeniden gerçekleşti. Dünya'nın gölgesinde kalan Ay kızılımsı bir renge büründü. O anlar ise çekilen fotoğraflarla ölümsüzleştirildi. Süper Ay tutulması ülkemizden de görüldü. Başta İstanbul olmak üzere havanın açık olduğu birçok şehirde doğa tutkunları bu özel anı seyrederek mest oldu. Sosyal medya kullanıcıları ise ay tutulmasının yaşandığı sırada yaptıkları komik paylaşımlarla insanları güldürmeyi başardı. Kimisi camına lavaş yapıştırdı, kimisi ise sanatçı Dilber Ay'ın fotoğrafını ay üzerine yerleştirdi. İşte o paylaşımlar:
⇔ O kadar çok ay fotoğrafı gördük ki bir gün yolumuz düşerse kaybolmayız.
⇔ Süper Ay'ın süper bulutlu günlere denk gelmesi.
⇔ Süper ay yaşanırken ben minnoşlar gibi uyuyakalmışım. 100 yılda bir gerçekleşen bir olaya tanıklık edemediğim için çok üzgünüm.
⇔ Süper Ay'dan etkilendim ders çalışamıyorum.
⇔ Ay bile dünyaya en yakın konuma geldi. Sen bana bir milim gelmedin, helal.
⇔ Eğer süper bir şey görmek istersem senin yüzüne bakarım ay parçası.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.