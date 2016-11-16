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Ay! Çok komik

Dünyanın beklediği muhteşem doğa olayı ‘’ tutulması, 68 yıl sonra yeniden gerçekleşti. kullanıcıları ise yaptıkları komik paylaşımlar ile kırdı geçirdi

Ay! Çok komik
Tüm dünya tutulmasını görmek için uzun yıllar bekledi. Dünyanın dört bir yanında insanlar bu özel ana kitlendi. En son 68 yıl önce yaşanan muhteşem doğa olayı geçtiğimiz pazarı, pazartesiye bağlayan gece yeniden gerçekleşti. Dünya'nın gölgesinde kalan Ay kızılımsı bir renge büründü. O anlar ise çekilen fotoğraflarla ölümsüzleştirildi. Süper Ay tutulması ülkemizden de görüldü. Başta İstanbul olmak üzere havanın açık olduğu birçok şehirde doğa tutkunları bu özel anı seyrederek mest oldu. kullanıcıları ise ay tutulmasının yaşandığı sırada yaptıkları komik paylaşımlarla insanları güldürmeyi başardı. Kimisi camına lavaş yapıştırdı, kimisi ise sanatçı Dilber Ay'ın fotoğrafını ay üzerine yerleştirdi. İşte o paylaşımlar:

⇔ O kadar çok ay fotoğrafı gördük ki bir gün yolumuz düşerse kaybolmayız.
⇔ Süper Ay'ın süper bulutlu günlere denk gelmesi.
⇔ Süper ay yaşanırken ben minnoşlar gibi uyuyakalmışım. 100 yılda bir gerçekleşen bir olaya tanıklık edemediğim için çok üzgünüm.
⇔ Süper Ay'dan etkilendim ders çalışamıyorum.
⇔ Ay bile dünyaya en yakın konuma geldi. Sen bana bir milim gelmedin, helal.
⇔ Eğer süper bir şey görmek istersem senin yüzüne bakarım ay parçası.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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