Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde polis ekipleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 terörist ölü geçirildi. Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi 254 Sokak'ta saat 22.00 sıralarında bir ATM'ye el bombası atan teröristler, olay yerine gelen polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Polisin karşılık vermesi üzerine 3 kişi olduğu belirlenen teröristler, ara sokaklara kaçtı. 260 Sokak'ta 103 nolu binaya sığınan teröristler burada polisle çatışmaya devam etti. Olay yerine takviye ekiplerin yanı sıra Özel Harekat polisleri de sevk edildi. Binanın çevresini kuşatan polis ekipleri, operasyon düzenledi. Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya'nın olay yerine gelerek yönettiği operasyonda, ilk belirlemelere göre bir terörist ölü ele geçirildi. Operasyon sürüyor.
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