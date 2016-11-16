Anne yüreği

Cennet, annelerin ayakları altındır" hadisi, "anne" kelimesinin özetiydi. Adana'da evlat acısı yaşalalak için canını feda eden bir anne, fedakarlığıyla herkesi etkiledi. Yürek yakan olay, İmamoğlu İlçesi'nde meydana geldi. Sümeyye Boz (25), 2 yaşındakikızı Rabia ile birlikte yerfıstığıtarlasına gitti. Bu sırada fıstık yüklenen Duran C. yönetimindeki kamyon, geri manevra yapmak üzere harekete geçti. Yerfıstığı toplarken kızının kamyonun arkasında durduğunu gören Sümeyye Boz ise koşarak kızını kurtarmak istedi. Ancak kamyon sürücüsü anne-kızı fark etmedi. Sümeyye Boz ve kızı, aracın altında kalarak sürüklendi. Anne Boz, olay yerinde can verirken, minik kızı çağrılan ambulansla Çukurova Üniversitesi TıpFakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanı sürdüğü belirtildi. Kızını kurtarmak için aracın altında kalarak can veren Sümeyye Boz'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi.
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