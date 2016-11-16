Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ancak durumu değerlendirilerek işe iade edilenler arasında 539 Ankara Emniyet Müdürlüğü çalışanı da yer alıyor.

EGM'den gece yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle açığa alınan ancak durumu tekrar değerlendirilen 3 bin 181 emniyet personelinin işe iade edildiği, 2 bin 205 çalışanın ise görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

170 çalışan görevden uzaklaştırıldı

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 539 personelin işe iade edildiği, 170 çalışanın ise görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, EGM'nin açıklaması sonrası görevden uzaklaştırılanlar arasında bulunan Ankara Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürü Ahmet A'nın FETÖ soruşturması kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.