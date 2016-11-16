Yol Durumu
  1. CHP'li vekil FETÖ'ye yardımdan hakim karşısında

'da 539 daha görevine iade edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında açığa alınıp durumu değerlendirildikten sonra görevine iade edilenler arasında 539 Emniyet Müdürlüğü personeli bulunduğu bildirildi.

Ankarada 539 polis daha görevine iade edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ancak durumu değerlendirilerek işe iade edilenler arasında 539 Emniyet Müdürlüğü çalışanı da yer alıyor.

EGM'den gece yapılan açıklamada, FETÖ/PDY ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle açığa alınan ancak durumu tekrar değerlendirilen 3 bin 181 emniyet personelinin işe iade edildiği, 2 bin 205 çalışanın ise görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

170 çalışan görevden uzaklaştırıldı

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 539 personelin işe iade edildiği, 170 çalışanın ise görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, EGM'nin açıklaması sonrası görevden uzaklaştırılanlar arasında bulunan Ankara Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürü Ahmet A'nın FETÖ soruşturması kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Etiketler: ,
  • 16 Kasım 2016, Çarşamba 16:50
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar